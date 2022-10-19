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Здание Госдумы

Законопроектом о квотах может заняться согласительная комиссия

По законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов может быть создана согласительная комиссия, которая займется проблемными вопросами, - такое предложение депутаты озвучили на парламентских слушаниях 19 октября.

Парламентские слушания по проекту федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционов состоялись на площадке Госдумы. «Мы сегодня сомневаемся в предложенном механизме», - отметил, открывая мероприятие, председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин. Он обратил внимание на проблематику сроков вступления положений законопроекта в силу и влияния изменений на малый и средний бизнес.

На слушаниях по нашумевшей «квотной реформе» высказывались представители Госдумы и Совета Федерации, министерств и ведомств, Счетной палаты, региональных парламентов, бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews.

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила до первого чтения создать согласительную комиссию при вице-премьере. К ее работе необходимо привлечь представителей федеральных ведомств, чьи зоны ответственности затрагивает предложенное регулирование, губернаторов и руководителей региональных парламентов, завила вице-спикер Государственной думы.

«Предлагаю найти те оптимальные решения, которые позволят решить стратегическую задачу продовольственной безопасности и обеспечить успешное развитие территорий. Вот в этом уравнении пока много неизвестных», - сказала Ирина Яровая.

За создание согласительной комиссии высказался зампред Госдумы Алексей Гордеев. Возможным такой шаг посчитал и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По итогам парламентских слушаний приняты за основу рекомендации - они будут отрабатываться на заседании профильного комитета в следующею среду, сообщил Владимир Кашин. Он также поддержал формирование согласительной комиссии. «На берегу», перед первым чтением договорившись, можем дальше двигаться, исходя из работы согласительной комиссии. Она будет представлена не только депутатами ГД, не только правительством, но и, безусловно, рыболовецким сообществом и регионами», - сказал председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

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