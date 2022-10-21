Общины КМНС дождались изменений

Президент Владимир Путин подписал закон, корректирующий принципы организации общин коренных малочисленных народов. Поправки касаются вопросов внутреннего устройства общин, их хозяйственной и экономической деятельности.

Текст федерального закона от 20 октября 2022 г. № 403 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатор — ФАДН

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей, подготовка документа была инициирована ФАДН по итогам анализа правоприменения и в связи с неоднократными обращениями объединений коренных народов.

«Новый закон направлен на восполнение пробелов правового регулирования, создававших предпосылки для неправомерного обогащения недобросовестных лиц за счет общин, будет препятствовать созданию «лжеобщин» и позволит повысить адресность государственной поддержки», — подчеркнули в ФАДН.

С оговоркой разрешено предпринимательство

Помимо косметических поправок, базовый закон «Об общих принципах организации общин…» дополнен новеллой в статью 5: община вправе заниматься любыми традиционной хозяйственной и иной деятельностью, которые предусмотрены ее уставом. В том числе предпринимательской и другой, приносящей доход, «лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана». При этом в статье 5 сохранена оговорка, что «деятельность общин носит некоммерческий характер».

Закреплено право на возмещение убытков

В статью 7 базового закона добавлено положение о том, что общины имеют право на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения ущерба исконной среде обитания организациями всех форм собственности и физлицами. При этом убытки возмещаются в порядке, установленном правительством.

Изменены условия членства

Теперь установлено: членами общины вправе быть относящиеся к малочисленным народам лица, достигшие 14 лет. При этом одно лицо может быть членом только одной общины.

Ранее было оговорено, что индивидуальным (то есть не в составе семьи или рода) членом можно стать только с 16 лет.

Уточнен порядок членства представителей иных этносов

Новый закон определяет порядок участия в общинах лиц, не относящихся к КМНС, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность этих народов. В частности, оговорено, что количество таких лиц не может превышать трети от численности общины и ее коллегиальных органов. Кроме того, такие лица не могут председательствовать в коллегиальных органах и осуществлять полномочия единоличных органов общины.

Оговорены права покинувших общину

Базовый закон дополнен новеллой о том, что при выходе из общины одного или нескольких ее членов должно предусматриваться сохранение за вышедшими возможности вести традиционный образ жизни и осуществлять традиционную хозяйственную деятельность малочисленных народов.

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