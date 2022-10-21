Юристы Госдумы обратили внимание на сроки по моллюскам

Правовое управление Госдумы в заключении на проект о втором этапе инвестквот и аукционов отметило необходимость учета положений закона об обязательных требованиях. На этот нюанс обращал внимание Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Правовое управление Госдумы дало заключение на проект закона, предусматривающего второй этап программы инвестквот и продолжение квотных аукционов.

В аппарате ГД, в частности, отметили, что законопроект устанавливает обязательные требования в части добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

«В связи с этим обращаем внимание на необходимость учета положений части 1 статьи 3 федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях», согласно которым нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении девяноста дней после дня официального опубликования соответствующего нормативного правового акта», — говорится в заключении.

Напомним, что федеральный закон «Об обязательных требованиях в РФ» был принят в 2020 г. для снижения нагрузки на бизнес и повышение прозрачности регулирования.

О важности соблюдения его норм при подготовке законопроекта о квотах заявлял Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Объединение обращалось по этому поводу в правовое управление Госдумы.

«К проекту закона о втором этапе — большое количество замечаний. Это показали в том числе и парламентские слушания в Госдуме, где свои вопросы к предложенному документу высказали представители Государственной Думы и Совета Федерации, региональных парламентов. Что касается аукционов по моллюскам и другим водным беспозвоночным, то здесь вообще регионы и бизнес говорят о целом наборе рисков такого перераспределения квот для предприятий и территорий», — заявили Fishnews в координационном совете.

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