Спикер хабаровской думы призвала учитывать риски перераспределения квот

Для северных прибрежных поселков Дальнего Востока очень важно сохранение субъектов предпринимательства и их отлаженных процессов — такие территории нельзя поддерживать только за счет бюджетозависимых сфер, отметила председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

В механизме квот под инвестиции был заложен серьезный барьер участия для малых и средних предприятий, и в этом есть элементы дискриминации по отношению к ним, заявила спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросам рыбной отрасли.

Переход ко второму этапу такого механизма, по мнению депутата, означает практически безальтернативность в распределении ресурсов с таким барьером. «И уже много было сказано о том, что исходами такого распределения ресурсов станет неплатежеспособность, кризисное состояние, банкротство, ликвидация предприятий и следующие за этим негативные социальные последствия», — обратила внимание краевой парламентарий.

Для дальних северных прибрежных поселков малонаселенной территории Дальнего Востока большое значение имеет предпринимательство, подчеркнула Ирина Зикунова. « Мы не можем держать эти территории только за счет бюджетозависимых сфер. И поэтому очень важно сохранять субъекты предпринимательства и их отлаженные процессы. Это внушает определенный оптимизм, это в русле политики приоритетности для развития Дальнего Востока», — заявила депутат.

Она назвала низкими результаты программы квот под инвестиции с точки зрения обновления флота, сообщает корреспондент Fishnews. Задержки в сдаче судов возникли из-за того, что судостроительная отрасль была не готова к выполнению заказов от рыбаков, считает спикер региональной думы. Здесь сказалась оборонно-промышленная специализация верфей, но есть также очень серьезная кризисная ситуация на таких предприятиях, отметила Ирина Зикунова.

Только за счет размещения заказов под квоты тут проблемы не решить — нужна антикризисная программа для судостроения. «И тогда можно решать задачи ритмичного и планомерного строительства рыбопромыслового флота», — полагает председатель Законодательной думы Хабаровского края.

Очень сложно говорить о строительстве и в условиях санкций. Поэтому сейчас необходимо думать о том, чтобы сохранять субъекты предпринимательства и дать им чувство государственной поддержки, заявила Ирина Зикунова.

Она отметила, что позиция Законодательной думы Хабаровского края по вопросу перераспределения квот учитывает взгляд рыбопромышленных предприятий и ассоциаций.

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