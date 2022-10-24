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Председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА

Спикер хабаровской думы призвала учитывать риски перераспределения квот

Для северных прибрежных поселков Дальнего Востока очень важно сохранение субъектов предпринимательства и их отлаженных процессов — такие территории нельзя поддерживать только за счет бюджетозависимых сфер, отметила председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

В механизме квот под инвестиции был заложен серьезный барьер участия для малых и средних предприятий, и в этом есть элементы дискриминации по отношению к ним, заявила спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросам рыбной отрасли.

Переход ко второму этапу такого механизма, по мнению депутата, означает практически безальтернативность в распределении ресурсов с таким барьером. «И уже много было сказано о том, что исходами такого распределения ресурсов станет неплатежеспособность, кризисное состояние, банкротство, ликвидация предприятий и следующие за этим негативные социальные последствия», обратила внимание краевой парламентарий.

Для дальних северных прибрежных поселков малонаселенной территории Дальнего Востока большое значение имеет предпринимательство, подчеркнула Ирина Зикунова. « Мы не можем держать эти территории только за счет бюджетозависимых сфер. И поэтому очень важно сохранять субъекты предпринимательства и их отлаженные процессы. Это внушает определенный оптимизм, это в русле политики приоритетности для развития Дальнего Востока», заявила депутат.

Она назвала низкими результаты программы квот под инвестиции с точки зрения обновления флота, сообщает корреспондент Fishnews. Задержки в сдаче судов возникли из-за того, что судостроительная отрасль была не готова к выполнению заказов от рыбаков, считает спикер региональной думы. Здесь сказалась оборонно-промышленная специализация верфей, но есть также очень серьезная кризисная ситуация на таких предприятиях, отметила Ирина Зикунова.

Только за счет размещения заказов под квоты тут проблемы не решить нужна антикризисная программа для судостроения. «И тогда можно решать задачи ритмичного и планомерного строительства рыбопромыслового флота», полагает председатель Законодательной думы Хабаровского края.

Очень сложно говорить о строительстве и в условиях санкций. Поэтому сейчас необходимо думать о том, чтобы сохранять субъекты предпринимательства и дать им чувство государственной поддержки, заявила Ирина Зикунова.

Она отметила, что позиция Законодательной думы Хабаровского края по вопросу перераспределения квот учитывает взгляд рыбопромышленных предприятий и ассоциаций.

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НазадМетки: дальний востоксудостроение
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