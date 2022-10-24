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Эксперимент по контролю авиаперевозок красной икры стартует на Камчатке с ноября

Камчатка готовится к эксперименту по регулированию перевозок икры

Уже с 1 ноября в Камчатском крае стартует пилотный проект по контролю перевозок авиатранспортом лососевой икры. Такая мера должна помочь в борьбе с браконьерским трафиком.

Напомним, что проведение на Камчатке эксперимента по регулированию авиаперевозок красной икры предусмотрено федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 254. С 1 ноября один авиапассажир сможет вывезти с собой с территории края не более 10 кг икры в ручной клади или багаже. Ограничения коснутся только продукта без маркировки единым знаком обращения товаров на рынке ЕАЭС. Эксперимент будет действовать до августа 2025 г.

«Мы все знаем о причинах этого эксперимента, это беспрецедентный уровень перемещения браконьерской продукции под видом личного багажа граждан. Все мы сталкивались с ситуациями, когда в аэропорту подходили люди и чуть ли не насильно впихивали куботейнеры с икрой. С 1 ноября эта практика прекращается, каждый человек сможет перевезти с собой не более 10 килограммов икры непромышленного изготовления, то есть икры, по которой не будет возможности доказать факт ее промышленного изготовления. Остальная икра провозится в том количестве, в котором необходимо человеку», — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Где и как будут проверять

Следить за соблюдением требований по перевозке будут в зонах входного контроля аэропорта в процессе досмотра, а также на регистрации багажа сотрудниками краевого управления Россельхознадзора.

«При входе в аэропорт багаж, который вы вносите на входной группе контроля, будет проверяться. Если сотрудники обнаружат икру непромышленного изготовления, то ее взвесят.В случае если вес составляет менее 10 килограммов, то вы ее провозите, если вес превышает 10 килограммов, то вам ее предложат оставить в аэропорту по аналогии, как это делают с перечнем веществ, которые запрещены к провозу в ручной клади пассажира», — подчеркнул Андрей Здетоветский.

К документам, которые могут доказать законность рыбопродукции, относятся декларация (сертификат) соответствия и/или удостоверение качества изготовителя, которые обязательно должен предоставить продавец; кассовый чек, который продавец обязан выдать после покупки икры.

Куда обращаться за разъяснениями

Региональные власти также опубликовали список контактов для получения информации о новых правилах. По всем вопросам, связанным с экспериментом, граждане могут обратиться в единый кол-центр по номеру 8 800 141 00 00, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

Также вопросы можно задать сотрудникам регионального министерства рыбного хозяйства по телефонам +7 (4152) 42-04-16, +7 (4152) 41-23-68 или электронной почте fish@kamgov.ru, сотрудникам управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу по телефону +7 (4152) 30-20-45 и электронной почте rshn14@fsvps.gov.ru.

Для разъяснения требований в рамках эксперимента граждане могут обратиться к сотрудникам территориального управления Россельхознадзора в зонах входного контроля аэропорта.

Информация о проведении эксперимента размещена в соцсетях министерства рыбного хозяйства Камчатского края, буклеты распространены в торговых точках продажи рыбопродукции, отметили в пресс-службе.

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