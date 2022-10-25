Ямал готовит посадочный материал чира с заботой о рыбе

В Ямало-Ненецком автономном округе специалисты Собского рыбоводного завода приступили к сбору икры дикого чира. В этом году планируется заготовить не менее 20 млн икринок.

Для сбора икры от диких производителей на реке Собь, в 60 километрах от поселка Харп, оборудована база с садковыми линиями. Она полностью автономна и позволяет заготавливать рыбопосадочный материал естественным способом, сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства.

Сейчас у рыбы период нерестовой миграции. Рыбоводы неводами добывают ее и помещают для «дозревания» по разным садкам, отделяя женские особи от мужских. Здесь их будут держать до тех пор, пока температура воды составляет плюс два градуса — именно при таких условиях происходит процесс созревания самок.

После получения икры рыб-производителей отпускают на волю. Полученный биоматериал рыбоводы отстаивают и оплодотворяют. Затем доставляют его в инкубационный цех Собского рыбоводного завода, где загружают в аппараты Вейса. Там под круглосуточным контролем икринки будут находиться примерно до апреля. После инкубации произойдет выклев личинки чира и начнется процесс подращивания, который продлится до лета. От получения икры чира до выпуска мальков в естественный водоем пройдет порядка 7 — 10 месяцев.

Работа по сбору биоматериала от диких производителей проводится в рамках квоты, выделенной предприятию для искусственного воспроизводства. Преимущество икры от дикого производителя состоит в том, что она снимает проблемы дефицита посадочного материала чира. Всего начиная с 2018 г. специалисты Собского рыбоводного завода собрали порядка 90 млн икринок.

«Собский рыбоводный завод полностью обеспечивает потребности в икре чира естественным способом. При этом рыбопосадочный материал от муксуна рыбоводы получают непосредственно на заводе от собственного ремонтно-маточного стада, внесенного в соответствующий реестр Росрыболовством. Это позволяет исключить вылов немногочисленных диких производителей», — отметил начальник отдела организации и регулирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников.

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