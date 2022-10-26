Чукотка хочет присоединиться к эксперименту по икре

Чукотский рыбохозяйственный совет поддержал предложение отраслевой ассоциации об участии региона в пилотном проекте по контролю авиаперевозок лососевой икры. С ноября такие меры попробуют на Камчатке.

С инициативой о присоединении Чукотки к эксперименту по регулированию перевозок красной икры выступила Ассоциация рыбопромышленников и переработчиков Чукотского автономного округа.

«Предложение об ограничениях провоза икры вызвано тем, что ежегодно в летний сезон граждане вывозят в больших количествах красную икру, которая не всегда является легальной. Поэтому урегулирование механизма перевозки икры авиатранспортом в багаже и ручной клади станет одним из дополнительных способов пресечения браконьерства», — отметила председатель регионального комитета по рыболовству Алена Пиняева.

С территории округа в 2022 г. вывезено авиатранспортом не менее 12,4 тонны, а в 2021 г. — 19,7 тонны икры неизвестного происхождения. Такие данные региональные власти приводят, исходя из информации предприятия «Аэропорты Чукотки» и системы «Меркурий». Потенциальный ущерб государственным интересам оценивается более чем в 900 млн рублей.

Члены Чукотского рыбохозяйственного совета единогласно поддержали инициативу ассоциации о присоединении Чукотки к эксперименту, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона. Соответствующие обращения будут направлены в Министерство сельского хозяйства РФ и в Федеральное агентство по рыболовству.

Пилотный проект по регулированию перевозок лососевой икры авиационным транспортом стартует с 1 ноября на Камчатке. Эксперимент предусмотрен федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 254. С ноября один авиапассажир сможет вывезти с собой с территории Камчатского края не более 10 кг красной икры в ручной клади или багаже. Ограничения коснутся только продукта без маркировки единым знаком обращения товаров на рынке ЕАЭС. Система будет тестироваться до августа 2025 г.

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