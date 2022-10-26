Депутатов просят не спешить

«К нам обращаются десятки предприятий: люди боятся, что в результате принятия нового закона они лишатся работы», — рассказали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Объединение решило обратиться к депутатам Госдумы.

Госдума готовится рассмотреть в первом чтении законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов. Инициатива даже поставлена в график работы на 27 октября на фиксированное время — два часа дня по Москве.

«Такое стремительное и упорное продвижение проекта изменений поражает. Губернаторы, региональные парламенты, Совет Федерации указывали, что последствия как минимум не просчитаны и нельзя торопиться перераспределять квоты, ведь речь идет о возможности компаний продолжать свою деятельность и реализовывать намеченные планы, — заявили Fishnews в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. — К нам обращаются десятки предприятий: люди боятся, что в результате принятия нового закона они лишатся работы».

Координационный совет решил обратиться к каждому из депутатов Госдумы с просьбой не поддерживать спорный законопроект. 19 октября состоялись парламентские слушания, воодушевившие бизнес. «Результаты этого мероприятия мы расценили как сигнал: беспокойства рыбаков услышали. Мы призываем парламентариев внимательно отнестись к вопросам отрасли, системообразуюшей для целого ряда российских регионов», — подчеркнули в объединении.

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