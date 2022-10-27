Комитет Госдумы по аграрным вопросам высказался по квотному законопроекту

Профильный комитет Госдумы по аграрным вопросам предложил принять законопроект о втором этапе инвестиционных квот и аукционов в первом чтении. При этом депутаты обратили внимание на ряд нюансов, в том числе - по срокам вступления изменений в силу.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал принять проект о внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве в первом чтении. Информация об этом содержится в Системе обеспечения законодательной деятельности , сообщает корреспондент Fishnews.

«Комитетом поддерживается концепция законопроекта, направленная на введение механизма пользования водными биоресурсами с учетом обязательства по участию в обновлении рыбопромыслового флота и производственных мощностей рыбохозяйственного комплекса», — говорится в опубликованном заключении.

В то же время комитет обратил внимание на ряд замечаний. Депутаты отметили, что предлагаемый законопроектом механизм реализации критично воспринимают участники отрасли и органы госвласти прибрежных регионов.

Прежде всего вызывает опасение своевременное выполнение планов по строительству 65 новых судов в пятилетний период в случае вступления закона в силу в 2023 г., так как за пять лет первого этапа введено в строй всего 10 судов из 105 предусмотренных, говорится в заключении. От первоначально намеченных графиков строительство отстает в среднем на 1,5-2 года.

В связи с этим, считают в комитете, целесообразно рассмотреть вопрос о введении в действие норм законопроекта по судам после завершения строительства флота в рамках первого этапа. Также, по мнению комитета, не нужно увязывать создание береговых заводов с постройкой судов .

Предлагается подумать над исключением из-под действия положений проекта закона малого и среднего бизнеса, над изменением объема изымаемых в рамках второго этапа ресурсов, а также исключить положения по моллюскам.

Эти замечания, по мнению комитета, могут быть устранены при подготовке проекта закона ко втором чтению — решения предложены в проекте постановления Госдумы.

Напомним, что рассмотреть законопроект в первом чтении Государственная дума планирует 27 октября .

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