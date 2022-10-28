Константин Древетняк: Промысловые запасы Северного бассейна снижаются, исключение — палтус

Сам факт достижения соглашения между Россией и Норвегией о промысле в 2023 г. является положительным, считает гендиректор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин Древетняк. Однако налицо снижение запасов большинства объектов лова, отметил он.

52-я сессия Российско-Норвежской комиссии по рыболовству прошла в октябре в режиме видеоконференции.

Комментируя результаты переговоров, руководитель объединения отметил, что оперирует протоколом, который опубликован на сайте правительства Норвегии.

Положительным можно считать сам факт, что, несмотря на политическую ситуацию, стороны сумели найти общий язык и подписали протокол, отметил генеральный директор союза. В то же время по цифрам картина нерадостная: снижение ОДУ имеет место почти по всем видам, кроме черного палтуса, отметил собеседник Fishnews. Пропорционально снижению ОДУ были уменьшены национальные квоты. Для российской стороны суммарное снижение составило 68,3 тыс. тонн, что очень существенно, считает он.

Треска

«Российская национальная квота по треске составила почти 249 тыс. тонн (включая 7 тыс. тонн, выделенных для научного вылова). Это на 61 тонну меньше, чем в текущем году, то есть снижение на 20%», — подчеркнул Константин Древетняк.

Уменьшение связано с сокращением запасов трески, считает он. «В 2013 — 2015 годах запас трески был на историческом максимуме за весь период наблюдений (с 1940 года). С тех пор запас снижается, и наука не готова спрогнозировать, когда это снижение закончится. Не видно урожайных поколений, перспективных с точки зрения увеличения популяции. Имеют место разговоры, что нынешний запас недостаточно учтен. Возможно, это так, поскольку исследований проводится недостаточно, — у российской науки проблема с исследовательскими судами. В любом случае тренд на снижение запаса, безусловно, есть», — заявил глава СРПС.

Пикша

Константин Древетняк обратил внимание, что по пикше российская квота составила 75 тыс. тонн (включая 4 тыс. тонн для науки). Снижение по сравнению с прошлогодним уровнем составило порядка 5%, то есть не такое большое как по треске.

«Это объясняется наличием одного урожайного поколения, которое поддерживает численность популяции этого вида. Однако здесь возникает другая проблема: при таком резком снижении запаса трески, освоение квоты пикши станет проблематичным. Это объясняется тем, что в основном пикша ловится как прилов к треске, хотя сравнительно небольшие объемы могут вылавливаться и в режиме специального промысла. Российским рыбакам комфортно осваивать квоту пикшу, когда ее соотношение (по весу) к треске составляет один к четырем. Сейчас эта пропорция нарушена», — сказал собеседник Fishnews.

Мойва

«Квота России по мойве составит почти 25 тыс. тонн (включая 250 тонн вылова в научных целях). Это несколько ниже, чем текущем году, но я думаю, что для нашего флота это более-менее достаточно», — считает Константин Древетняк.

Он отметил, что для успешного промысла мойвы необходимо активное участие науки. «Мойва — очень активная пелагическая рыба. Он быстро мигрирует, и для рыбаков ее самостоятельный поиск обойдется слишком дорого. Поэтому традиционно перед мойвенной путиной наука выходила в море, находила эти косяки и тогда выводила флот. Будем надеяться, что и в этом году наука нам поможет», — рассказал гендиректор Союза рыбопромышленников Севера.

По его словам, в увеличении объемов промысла мойвы очень заинтересованы норвежцы, которые изготавливают из нее корма для выращиваемых в аквакультуре лососей. «В норвежской прессе публикуются выступления представителей рыбной отрасли о том, что запас мойвы недооценен. Они предлагают сделать дополнительную съемку преднерестовой мойвы в надежде увеличить в результате ОДУ. С этим мнением можно согласиться, если учесть большие объемы вылова трески в этом году севернее Шпицбергена. Треска там откармливается, и, по данным капитанов судов, пищей ей служит мойва. Наука в том районе съемки не проводила, возможно, если будет проведены исследования, то ОДУ мойвы вырастет», — считает Константин Древетняк.

Палтус и окунь-клювач

Российская квота палтуса (с учетом 750 тонн для научного вылова) составила 11,3 тыс. тонн. «По палтусу мнение российской стороны отличается от позиции норвежцев. Мы взяли все доступные нам данные рыбаков и по ним видим, что палтус в настоящее время распределяется очень широко по всей акватории Баренцева моря. Он попадается в прилове во всех районах. В то же время российская съемка палтуса уже два года не проводилась. Научные расчеты базируются на норвежской съемке, которая, по нашему мнению, производится не в то время, когда следует. Так что в итоге мы имеем сильный недоучет палтуса. Российская делегация на СРНК выступила с обоснованием против снижения ОДУ и, вопреки рекомендациям ИКЕС, квота не была урезана», — рассказал собеседник Fishnews.

Квота России по окуню-клювачу составила 14 тыс. тонн. Снижение на 78 тонн не является критичным. В перспективе, вероятно, ОДУ этого вида вырастет, полагает Константин Древетняк.

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