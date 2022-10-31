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ВАРПЭ поддержала анализ по иностранному участию в рыбной отрасли

ВАРПЭ предлагает ответить на вопрос: а кто в офшорах

Представитель правительства Иван Лебедев при рассмотрении в Госдуме законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов заявил о проблеме офшоров в отрасли. В этой связи, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, ФАС и Росрыболовству необходимо доложить о работе по борьбе с незаконным иностранным влиянием в сфере рыболовства.

При рассмотрении законопроекта о перераспределнии квот в первом чтении статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев, представлявший документ от имени правительства, сослался в том числе и на проблему офшоров.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в своем выступлении предложила обнародовать список компаний, которые действуют через такие зоны. «Давайте запросим список и давайте введем критерии оценки тогда: кого мы поощряем, а кого не поощряем. Давайте защищать наш российский бизнес, но давайте это делать открыто и честно», — сказала депутат.

Предложение поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поручил профильному комитету совместно с правительством при обсуждении «квотного законопроекта» во втором чтении озвучить информацию по этому вопросу.

Открыто представить полную картину по рыбной отрасли — очень важная работа, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Обращение по этому поводу ВАРПЭ направила председателю Государственной думы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в письме президент ассоциации Герман Зверев подчеркнул, что объединение не раз поддерживало законодательные инициативы, призванные защитить российскую рыбодобычу от бесконтрольного входа крупных иностранных инвесторов. В октябре вышел новый федеральный закон в этой сфере: особые требования по контролю иностранных инвестиций теперь распространяются не только на вылов водных биоресурсов, но и на все виды деятельности, относящиеся к рыболовству.

В ВАРПЭ заявили, что поддерживают предложение спикера Госдумы проанализировать работу федеральных ведомств, за которыми закреплена обязанность по контролю иностранного присутствия в отрасли, а также предложение вице-спикера Госдумы раскрыть информацию о компаниях, находящихся под иностранным контролем, и поощрять только добросовестные отечественные предприятия.

Ассоциация призвала руководителя Госдумы при подготовке законопроекта о втором этапе ко второму чтению поручить ФАС и Росрыболовству доложить о работе по борьбе с незаконным иностранным влиянием в отрасли. ВАРПЭ выступила за то, чтобы эти ведомства представили информацию о компаниях, которые осуществляют добычу и находятся под контролем иностранных юрлиц.

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НазадМетки: ФАСварпэправительстворосрыболовство
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