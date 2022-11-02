На Камчатке заработал «икорный фильтр»

В первый день эксперимента по контролю за вывозом икры в аэропорту Петропавловска-Камчатского инспекторы развернули 20 кг деликатеса. Пассажиры не смогли представить документы, подтверждающие происхождение продукции.

С 1 ноября в Камчатском крае начал действовать эксперимент по регулированию вывоза лососевой икры авиатранспортом за пределы региона. По новым правилам одному пассажиру разрешено провозить в багаже или ручной клади не более 10 кг красной икры непромышленного изготовления — в упаковке без маркировки и сопроводительных документов. Если вес икры превышает 10 кг, потребуется дополнительная проверка.

«Инспекторы службы проверяют маркировку на упаковке с икрой, наличие декларации о соответствии продукции (копию документа должны выдать при продаже икры, в том числе на рынке), кассового чека или товарной накладной, подтверждающей покупку. С помощью ФГИС «Меркурий» проверяются данные о происхождении продукции — от места изготовления до места реализации», — рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

На оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов вновь подчеркнул, что ограничения направлены исключительно на «профессиональных» перевозчиков незаконно добытых водных биоресурсов. Он обратил внимание, что организация контроля не должна доставлять неудобств жителям региона и туристам, которые перевозят разрешенный объем икры в своем багаже.

Только за первый день сотрудники территориального управления Россельхонадзора совместно с транспортной полицией и службой безопасности аэропорта Петропавловска-Камчатского проверили более 300 кг икры в багаже и ручной клади пассажиров рейсов, направлявшихся в Москву, Владивосток и Новосибирск. «Отказано в перевозке 20 кг икры в связи с превышением установленного норматива по весу и отсутствием документов на продукцию», — отмечается в пресс-релизе надзорного органа.

По данным управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, в этом году всего за пять месяцев — с начала июня и до конца октября — через аэропорт Петропавловска-Камчатского в багаже и ручной клади пассажиров вывезено 489,4 тонны лососевой икры.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews