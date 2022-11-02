Георгий Мартынов: Второй этап ударит по российскому потребителю рыбы

Реализация второго этапа инвестквот и аукционов уменьшит доступность рыбы для российских потребителей, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Вопрос соотношения продаж рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках затронули участники круглого стола «Открытые рынки для экспортеров». Встреча состоялась в рамках IV Форума «Экспортный потенциал Приморья 2022» во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

«В целом Россия добывает порядка 5 млн тонн ВБР, из которых 3,6 млн добываются на Дальнем Востоке. И большая часть этой продукции уходит за рубеж. Правительство продолжает подталкивать рыбаков к экспортной направленности», — отметил Георгий Мартынов.

Он обратил внимание, что принятие Госдумой в первом чтении законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов отразится на отечественном потребителе. «Рыба станет настолько дорогой, что ее российский потребитель просто не купит», — подчеркнул глава отраслевой ассоциации.

В качестве примера он привел ситуацию с отказом США и Японии в рамках санкционной политики приобретать российского варено-мороженого краба. «Кажется, чего проще? Отказались капиталисты покупать краба, да и ладно. Давайте все на внутренний рынок. Но нет. Себестоимость и, соответственно, цена такая, что его просто не покупают», — сказал Георгий Мартынов.

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