Рыбоводный завод на Лене дошел до стадии проекта

В Республике Саха (Якутия) к концу года планируют завершить проектирование государственного рыбоводного завода. Заявленная мощность предприятия — 4 млн экземпляров молоди ценных промысловых видов.

Завод собираются построить в среднем течении реки Лена на базе Якутского филиала Главрыбвода в селе Улахан-Ан Хангаласского района. Предполагается, что предприятие будет выпускать 4 млн штук молоди ценных промысловых видов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Якутии.

Как уточнили в минэкологии региона, в отличие от технологии зарыбления личинками, новый завод будет подращивать рыбу до малькового состояния, что увеличит эффективность искусственного воспроизводства. Основными промысловыми видами для республики являются омуль, ряпушка, чир, муксун и нельма.

Финансировать строительство планируется за счет федерального бюджета. Совместно с Росрыболовством ведется работа по включению этого проекта в федеральную инвестиционную программу в 2023 г.

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