Новости
Юный представитель КМНС Ямала. Фото пресс-службы правительства ЯНАО. CC BY 4.0

КМНС надеются попрощаться с заявительным принципом рыбалки

Принятые в октябре изменения в законе об общинах КМНС дают возможность уйти от заявительного принципа при осуществлении традиционного рыболовства и охоты, отметили участники саммита коренных малочисленных народов Арктики.

Влияние новой редакции закона «Об общих принципах организации общин…» обсудили на площадке саммита коренных малочисленных народов Арктики. Мероприятие прошло 2 ноября в Москве, оно было организовано в рамках плана основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе пленарного заседания и панельных сессий руководство Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) подчеркивало активную роль объединений КМНС при разработке текста закона. «Он не позволит обогащаться недобросовестным лицам за счет общин и препятствует созданию так называемых лжеобщин, когда люди, никакого отношения не имеющие к представителям КМНС, регистрировали общины, получали квоты и тем самым наносили серьезный ущерб настоящим представителям КМНС», — заявил глава ФАДН Игорь Баринов.

Член Совета Федерации Григорий Ледков, возглавляющий Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, считает, что принятые регулятивные меры позволят снять административные барьеры. «Они (меры — прим. ред.) направлены на то, чтобы люди могли беспрепятственно поименно иметь свое право на рыбодобычу, на охоту, на способы ведения хозяйствования, оленеводства, собирательства», — подчеркнул сенатор.

По его словам, сейчас ведется активная работа над нормативной базой для развития закона. «Совместно с Росрыболовством, Минприроды мы находимся как раз в стадии решения вопросов, как убрать эти заявительные принципы, как адресно это сделать каждому и как охотничью отметку в билете поставить. Все сегодня находится уже в работе», — обнадежил Григорий Ледков.

О непростой ситуации с традиционным рыболовством рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В поступивших за последние два года к омбудсмену обращениях от КМНС поднималась и тема ограничений промысла. В частности, с такой проблемой столкнулись эвенки, живущие на побережье Байкала.

«Ко мне обратились те, кто занимается выловом омуля. И им сократили, фактически запретили. А для них это просто средство выживания, это их коренной промысел. И я обратилась к председателю правительства, было внесено изменение, и эта ситуация поправилась. Но она сегодня не в полной мере удовлетворяет эту категорию, — привела пример Татьяна Москалькова. — Сегодня мы для себя ставим новую задачу: скорректировать нормативные правовые акты для решения этого вопроса».

Прописанные в законе нормы должны повысить степень доверия к общинам, обратила внимание замруководителя ФАДН Анна Котова. По ее словам, принятые меры препятствуют раздуванию членства в общинах, например в целях получения дополнительных объемов водных биоресурсов, но в ответ хотелось бы видеть и соответствующее изменение отношения к КМНС со стороны контролирующих органов.

«По большому счету акт доброй воли — ваше согласие на эти изменения — во многом должен иметь ответную реакцию, — обратилась Анна Котова к участникам саммита. — То есть водные биологические ресурсы, вот эта бесконечная проверка списочных составов, указание национальной принадлежности… Нет, если в общине внутри все хорошо, то ей в первую очередь должны доверять как хозяйствующему субъекту».

Замглавы ФАДН напомнила, что в законе прямо прописано право общин заниматься не только видами традиционной хозяйственной деятельности. «Община может осуществлять любую, в том числе приносящую доход, деятельность в случае, если эта деятельность будет закреплена в ее уставе и будет отвечать уставным целям», — уточнила Анна Котова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокмоскваправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Суда — это основа всей отрасли

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.