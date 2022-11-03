КМНС надеются попрощаться с заявительным принципом рыбалки

Принятые в октябре изменения в законе об общинах КМНС дают возможность уйти от заявительного принципа при осуществлении традиционного рыболовства и охоты, отметили участники саммита коренных малочисленных народов Арктики.

Влияние новой редакции закона «Об общих принципах организации общин…» обсудили на площадке саммита коренных малочисленных народов Арктики. Мероприятие прошло 2 ноября в Москве, оно было организовано в рамках плана основных мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе пленарного заседания и панельных сессий руководство Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) подчеркивало активную роль объединений КМНС при разработке текста закона. «Он не позволит обогащаться недобросовестным лицам за счет общин и препятствует созданию так называемых лжеобщин, когда люди, никакого отношения не имеющие к представителям КМНС, регистрировали общины, получали квоты и тем самым наносили серьезный ущерб настоящим представителям КМНС», — заявил глава ФАДН Игорь Баринов.

Член Совета Федерации Григорий Ледков, возглавляющий Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, считает, что принятые регулятивные меры позволят снять административные барьеры. «Они (меры — прим. ред.) направлены на то, чтобы люди могли беспрепятственно поименно иметь свое право на рыбодобычу, на охоту, на способы ведения хозяйствования, оленеводства, собирательства», — подчеркнул сенатор.

По его словам, сейчас ведется активная работа над нормативной базой для развития закона. «Совместно с Росрыболовством, Минприроды мы находимся как раз в стадии решения вопросов, как убрать эти заявительные принципы, как адресно это сделать каждому и как охотничью отметку в билете поставить. Все сегодня находится уже в работе», — обнадежил Григорий Ледков.

О непростой ситуации с традиционным рыболовством рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В поступивших за последние два года к омбудсмену обращениях от КМНС поднималась и тема ограничений промысла. В частности, с такой проблемой столкнулись эвенки, живущие на побережье Байкала.

«Ко мне обратились те, кто занимается выловом омуля. И им сократили, фактически запретили. А для них это просто средство выживания, это их коренной промысел. И я обратилась к председателю правительства, было внесено изменение, и эта ситуация поправилась. Но она сегодня не в полной мере удовлетворяет эту категорию, — привела пример Татьяна Москалькова. — Сегодня мы для себя ставим новую задачу: скорректировать нормативные правовые акты для решения этого вопроса».

Прописанные в законе нормы должны повысить степень доверия к общинам, обратила внимание замруководителя ФАДН Анна Котова. По ее словам, принятые меры препятствуют раздуванию членства в общинах, например в целях получения дополнительных объемов водных биоресурсов, но в ответ хотелось бы видеть и соответствующее изменение отношения к КМНС со стороны контролирующих органов.

«По большому счету акт доброй воли — ваше согласие на эти изменения — во многом должен иметь ответную реакцию, — обратилась Анна Котова к участникам саммита. — То есть водные биологические ресурсы, вот эта бесконечная проверка списочных составов, указание национальной принадлежности… Нет, если в общине внутри все хорошо, то ей в первую очередь должны доверять как хозяйствующему субъекту».

Замглавы ФАДН напомнила, что в законе прямо прописано право общин заниматься не только видами традиционной хозяйственной деятельности. «Община может осуществлять любую, в том числе приносящую доход, деятельность в случае, если эта деятельность будет закреплена в ее уставе и будет отвечать уставным целям», — уточнила Анна Котова.

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