КМНС избавят от бумажной волокиты при распределении лимитов

В Росрыболовстве надеются до конца года ввести беззаявительный принцип предоставления водных биоресурсов для традиционного промысла. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Хасан Лихов на сессии ВЭФ, посвященной проблемам коренных народов.

«Федеральное агентство брало на себя обязательство принять в ближайшее время документы, обеспечивающие реализацию беззаявительного принципа. По перечню лиц в этом году нормативная база приведена в соответствие, перечень лиц есть, мы к нему будем обращаться. В настоящее время федеральным агентством подготовлен проект постановления правительства, который обеспечивает возможность введения принципа», — рассказал Хасан Лихов.

По его словам, несмотря на имевшие место разногласия, к настоящему времени проект прошел все межведомственные согласования, сообщает корреспондент Fishnews. Сейчас документ находится в Министерстве юстиции на правовой экспертизе.

«Мы надеемся, что до конца года этот документ мы примем, то есть введем так называемый беззаявительный принцип. Это позволит нивелировать все сложности и проблемы, которые возникают, включая необходимость представления соответствующих заявок», — подчеркнул замглавы ФАР.

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