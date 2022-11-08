Антибраконьерские соглашения хотят сделать эффективнее

Россия намерена совершенствовать двусторонние соглашения с другими странами по борьбе с морским браконьерством. В частности, предполагается расширять списки водных биоресурсов, подпадающие под действие таких соглашений.

Соответствующий — пятый — пункт содержится в перечне мероприятий для реализации обновленного плана действий по борьбе с ННН-промыслом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ответственными за совершенствование двусторонних соглашений определены Росрыболовство, Минсельхоз и МИД. Они должны предоставлять доклад в правительство ежегодно до 15 февраля.

Напомним, Россия заключила двусторонние соглашения по противодействию морскому браконьерству с рядом стран — Южной Кореей, КНДР, Китаем, Японией, США, подписан также меморандум с Канадой. Планировалось подписать соглашения с Вьетнамом и Камбоджей.

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