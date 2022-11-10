Росрыболовство высказалось за отказ от аукционов по моллюскам

Федеральное агентство по рыболовству поддерживает исключение положений о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях из законопроекта о втором этапе. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Сенатор от Сахалинской области Григорий Карасин задал вопрос, волнующий предприятия региона и в целом Дальнего Востока, на встрече членов Совета Федерации с главой Росрыболовства,сообщает корреспондент Fishnews.

Если доли квот на вылов гребешков, морских ежей и других морепродуктов будут выставлены на аукционы, как это предусмотрено проектом изменений федерального закона о рыболовстве , это приведет к банкротству предприятий, потерям рабочих мест - в том числе для жителей Курил, и сворачиванию инвестпрограмм, заявил парламентарий.

Росрыболовство знает эту проблематику, ответил Илья Шестаков. «Действительно, мы услышали озабоченность регионов по поводу реализации на аукционах с инвестиционными обязательствами всех видов моллюсков. Поэтому сейчас идет обсуждение поправок ко второму чтению, этого вопроса. И мы, как Росрыболовство, поддерживаем исключение этой нормы из законопроекта», - сказал руководитель федерального агентства.

Напомним, что о необходимости исключить положения о квотах добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях заявила и Госдума. Этот пункт вошел в постановление ГД при принятии проекта изменений закона о рыболовстве в первом чтении.

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