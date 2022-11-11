РРПК расширяет стипендиальную программу для курсантов

Русская рыбопромышленная компания и Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке подписали соглашение по развитию стипендиальной программы для курсантов МГУ. Улучшены условия программы, также в нее включены четыре дополнительные специальности.

РРПК будет выплачивать персональные стипендии курсантам востребованных технических специальностей — «Эксплуатация транспортного оборудования» (специализация «Радиосвязь и электрорадионавигация»), «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики», «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе компании, кандидаты будут определяться по результатам конкурсного отбора. Один из критериев — успеваемость по профессиональным дисциплинам. Стипендия может быть назначена обучающимся в МГУ начиная с третьего курса, по результатам сессий первого и второго семестров учебного года.

«Русская рыбопромышленная компания формирует стабильные условия труда, проводит большую работу, направленную на популяризацию профессии рыбака. Очевидно, что работа с курсантами для нас является одним из приоритетных направлений. Морской государственный университет имени Г.И. Невельского (МГУ) — один из наших надежных партнеров в подготовке будущих кадров. Лучшие студенты смогут получить не только базу для прохождения практики, но и современные, автоматизированные, комфортные и безопасные рабочие места в будущем», — прокомментировала генеральный директор РРПК Ольга Наумова.

Компания поэтапно строит 11 современных супертраулеров. Первый — «Владимир Лиманов» — приступил к промыслу в 2021 г. и уже демонстрирует высокие производственные показатели, отметили в пресс-службе. Второе судно — «Капитан Вдовиченко» — передано РРПК в сентябре. В октябре, после успешного перехода по Северному морскому пути, траулер начал работу в Охотском и Беринговом морях.

Новые суда требуют новых знаний и высокого уровня профессионализма, поэтому в экипажи будут набираться как опытные, так и молодые специалисты, способные обучаться работе на высокотехнологичном оборудовании, отметили в компании. Те, кто зарекомендуют себя с лучшей стороны сегодня, завтра получат шанс стать частью команды нового флота.

«Благодаря РРПК у наших курсантов есть возможность уже сейчас, в процессе обучения, подумать о своем будущем и связать его с высокотехнологичной компанией», — подчеркнул ректор Денис Буров.

С 2019 г. Русская рыбопромышленная компания активно сотрудничает с университетом. РРПК оснастила мостик учебно-тренировочного центра МГУ специальным рыбопромысловым модулем, который позволяет имитировать жизненные ситуации в море. На этом модуле курсанты обучаются в условиях, максимально приближенных к реальным, и отрабатывают навыки судовождения именно на рыбном промысле. Модуль является частью навигационного тренажера и представляет собой кормовую консоль мостика, которая имитирует контроль орудий лова. Такое моделирование помогает ребятам научиться безопасно управлять траулером даже в сложных погодных условиях. Также курсанты университета отрабатывают свои знания и навыки, проходя практику на судах РРПК.

В 2021 г. стартовала стипендиальная программа Русской рыбопромышленной компании. По итогам учебного года семеро курсантов получили именные стипендии РРПК.

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