Рыбаки просят решить вопрос с промысловыми билетами

Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз обратился в Минсельхоз по проблеме получения разрешений на вылов для судов, по которым за давностью лет нет информации о таможенном декларировании. Важно как можно скорее решить этот вопрос, чтобы рыбаки подготовились к следующему промысловому сезону, отметила руководитель объединения Ольга Булкова.

С 1 января нынешнего года вступили в силу требования, согласно которым для получения разрешения на вылов требуется информация о таможенном декларировании судна. Мера вводилась, чтобы обеспечить оформление в России «незаходных» судов. Однако в результате со сложностями столкнулся флот, который базировался в отечественных портах.

Союз рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву по проблеме судов, приобретенных за пределами ЕАЭС в период с 1991 по 1995 гг., сообщает корреспондент Fishnews.

Сведения о декларировании в таможенных органах по такому флоту отсутствуют в связи с истечением сроков хранения документов, а электронная база действует только с 95-го года, указала председатель объединения Ольга Булкова.

Министерство сельского хозяйства уже предлагало проект постановления правительства для решения этой проблемы, но важное для рыбаков уточнение пока не внесено. Между тем в 2022 г. уже понес потери один из старейших рыболовецких колхозов Хабаровского края — Рыболовецкая артель имени 50 лет Октября, отметила руководитель Крайрыбакколхозсоюза в письме к министру сельского хозяйства.

Из-за отсутствия сведений о таможенном декларировании БАТМ «Тумнин» предприятие не смогло получить разрешения на промысел кальмара, бычков и стрелозубого палтуса. Судно, построенное в Николаеве, в свое время прошло таможенное оформление, но грузовой таможенной декларации не сохранилось, что подтверждают и письма представителей таможенных органов, говорится в письме.

Колхоз играет важную роль в жизни поселка Датта в Ванинском районе, и необходимо, чтобы предприятие могло продолжать работу, отметила Ольга Булкова.

До старта нового сезона добычи минтая и сельди осталось меньше двух месяцев — нужно урегулировать вопрос с разрешениями на добычу как можно скорее, чтобы предприятия подготовились к путине, подчеркнула руководитель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза. На проблему указывали и в других объединениях рыбной отрасли.

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