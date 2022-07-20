Новости
Предложенный Минсельхозом проект правил оформления и выдачи разрешений на вылов обсудили на конференции Fishnews Online

Уточнение по декларированию пойдет на пользу рыбакам

Переизданные правила оформления разрешений на вылов должны снять вопрос с флотом, по которому за давностью лет нет информации о таможенном декларировании. Но документ вступит в силу только в 2023 г. и рыбакам помогли бы изменения действующего порядка, предложенные Минсельхозом, отметили на конференции Fishnews.

С марта 2023 г. вступают в силу изменения федерального закона, предусматривающие электронный формат разрешений на вылов. В связи с этим предполагается обновить и правила оформления и выдачи разрешений — новый документ должен прийти на смену действующему постановлению правительства от 22 октября 2008 г. № 775.

Предложенный Минсельхозом проект правил включает целый ряд важных положений. Так, по законодательству для получения разрешения на добычу нужны сведения о таможенном декларировании. В новых правилах уточняется, что речь идет о флоте, приобретенном или построенном после 1 января 1995 г.

Это очень важное дополнение, обратил внимание на конференции Fishnews Online президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Таможня не располагает сведениями о декларировании до 95-го года, из-за этого есть случаи, когда суда не смогли получить промысловый билет, хотя никогда даже не были «незаходными» и базировались в России.

«Изменения должны обеспечить для такого флота возможность спокойной работы. Единственное, получается, что они вступят в силу только в 2023 году», — прокомментировал руководитель ассоциации.

Ранее Министерство сельского хозяйства представило проект изменений в действующие правила, уточняя, что требование по таможенному декларированию распространяется на суда, построенные или приобретенные после начала 1995 г. Возможно, такие поправки будут приняты оперативно — это стало бы поддержкой для промысловиков, заявил Сергей Рябченко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительствотаможня
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Бизнес хочет работать

Все интервью

Личное мнение

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Все материалы

Крупным планом

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.