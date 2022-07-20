Уточнение по декларированию пойдет на пользу рыбакам

Переизданные правила оформления разрешений на вылов должны снять вопрос с флотом, по которому за давностью лет нет информации о таможенном декларировании. Но документ вступит в силу только в 2023 г. и рыбакам помогли бы изменения действующего порядка, предложенные Минсельхозом, отметили на конференции Fishnews.

С марта 2023 г. вступают в силу изменения федерального закона, предусматривающие электронный формат разрешений на вылов. В связи с этим предполагается обновить и правила оформления и выдачи разрешений — новый документ должен прийти на смену действующему постановлению правительства от 22 октября 2008 г. № 775.

Предложенный Минсельхозом проект правил включает целый ряд важных положений. Так, по законодательству для получения разрешения на добычу нужны сведения о таможенном декларировании. В новых правилах уточняется, что речь идет о флоте, приобретенном или построенном после 1 января 1995 г.

Это очень важное дополнение, обратил внимание на конференции Fishnews Online президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Таможня не располагает сведениями о декларировании до 95-го года, из-за этого есть случаи, когда суда не смогли получить промысловый билет, хотя никогда даже не были «незаходными» и базировались в России.

«Изменения должны обеспечить для такого флота возможность спокойной работы. Единственное, получается, что они вступят в силу только в 2023 году», — прокомментировал руководитель ассоциации.

Ранее Министерство сельского хозяйства представило проект изменений в действующие правила, уточняя, что требование по таможенному декларированию распространяется на суда, построенные или приобретенные после начала 1995 г. Возможно, такие поправки будут приняты оперативно — это стало бы поддержкой для промысловиков, заявил Сергей Рябченко.

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