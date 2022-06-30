Минсельхоз подготовил важные уточнения по разрешениям на вылов

Министерство сельского хозяйства предложило ввести мораторий на привязку выдачи разрешений на вылов к наличию сведений о таможенном декларировании судна. Также подготовлено уточнение по флоту, полученному до 1995 г.

Проект изменений правил выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов размещен на портале regulation.gov.ru.

Предлагается приостановить до 1 января 2023 г. действие требования о том, что для получения разрешения нужны сведения о таможенном декларировании судна. Такие изменения уже предлагались .

Но теперь Минсельхоз подготовил уточнение, сообщает корреспондент Fishnews. Требование о подтверждении таможенного оформления, согласно проекту, будет распространяться на случаи, когда судно приобретено или построено за пределами таможенной территории ЕАЭС после 1 января 1995 г. Также предложено добавить в подпункт о предоставлении сведений о декларировании формулировку о том, что речь идет о судах, не являющихся товаром ЕАЭС.

Ранее в отраслевых ассоциация рассказали, что предприятия столкнулись с вопросами по получению разрешений из-за отсутствия сведений о таможенном декларировании за давностью лет : по периоду до 1995 г. у таможни нет такой информации.

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