Камчатка ждет роста доходов после повышения рыбацкого сбора

После повышения ставок сбора за вылов водных биоресурсов бюджет Камчатского края сможет дополнительно получать до 5 млрд рублей в год, отметил губернатор Владимир Солодов. Эти средства планируют вложить в строительство школ, дороги и соцподдержку.

8 ноября Госдума приняла закон об изменении системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, в бюджет края пойдет 80% увеличенных налоговых сборов.

Губернатор Владимир Солодов в программе «Камчатка. Главное за неделю» рассказал, что ранее весь объем сборов в краевой бюджет составлял менее 1% размера региональной казны — от 500 до 800 млн рублей в год.

«Если посмотреть по ценности и рыночной стоимости производимой на Камчатке рыбы, то эффект с точки зрения налогов был недостаточным. Для бюджета это очень незначительные суммы, притом что рыба является основой экономики и составляет более 60% промышленного производства», — отметил Владимир Солодов.

Он обратил внимание, что ставки сбора за водные биоресурсы не пересматривались около восьми лет и, судя по тому, насколько выросли цены, устарели. Более того, для рыбопромышленников была введена льгота в размере 85% от этих ставок. Поэтому объем сборов абсолютно не соответствовал экономической стоимости, подчеркнул глава региона.

«Мы добились того, что сохранена пропорция разделения доходов в федеральный бюджет, он получает 20%, и региональный — 80%. Причем это регулирование касается не только Камчатки, но и всех рыбацких регионов. Но даже с учетом увеличения, например, по минтаю ставка сборов за один килограмм рыбы составит 4,3 рубля, по камбале — 2,1 рубля за один килограмм, по нерке — 30 рублей за один килограмм. Конечно, в себестоимости эти суммы не сыграют существенной роли, но они сыграют серьезную роль с точки зрения поступления в наш бюджет», — заявил губернатор.

Он отметил, что благодаря повышению ставок в 2023 г. бюджет Камчатского края сможет дополнительно получить до 5 млрд рублей в год. Эти средства могут быть направлены на строительство школ, ремонт дорог, поддержку наименее обеспеченных слоев населения.

По словам Владимира Солодова, ведущие рыбопромышленники региона с пониманием относятся к повышению ставок. «Главное, что волнует рыбаков — устойчивый, понятный и прогнозируемый доступ к самим водным биоресурсам. Чтобы они могли смотреть уверенно в будущее не только на один-три года вперед, а на 10-15 лет, и по этой теме мы вместе с ними работаем, в том числе на федеральном уровне», — акцентировал губернатор.

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