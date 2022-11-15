Ученые продвинулись в исследовании «вонючих» китов

В национальном парке «Берингия» на Чукотке специалисты приблизились к раскрытию причины неприятного запаха у некоторых серых китов. Предположительно, рацион из многощетинковых червей «ароматизирует» мясо таких животных и делает его несъедобным.

Серые киты составляют важную часть рациона коренного населения Чукотки. Ежегодно общины морских зверобоев добывают более 100 этих животных. В 1990-е гг. возникла проблема «вонючих» китов — охотники обнаружили, что мясо некоторых особей обладает сильным медицинским запахом и непригодно в пищу.

Гипотезы, объясняющие это явление, были разные: от биотоксинов до разливов нефти. С 2020 г. проблемой занимаются сотрудники нацпарка «Берингия» и Московского государственного университета. Чтобы найти причину запаха, ученые при содействии морских зверобоев собрали различные ткани нормальных и «вонючих» серых китов и проанализировали их в лаборатории.

«Среди более чем 500 соединений, обнаруженных в пробах, были идентифицированы десятки «вонючих» органических соединений. Наиболее вероятным подозреваемым является 2,6-дибромфенол с сильным йодоформным запахом, полностью соответствующим запаху «вонючих» китов. Количественные результаты показали, что его уровень в 500 раз выше в тканях «вонючих» китов», — рассказали в пресс-службе «Берингии».

В нацпарке обратили внимание: основной пищей серых китов на Восточной Чукотке являются рачки-бокоплавы и многощетинковые черви. Эти черви как раз обладают высоким содержанием бромфенолов. Вероятно, у серых китов, питающихся в местах преобладания многощетинковых червей, в организме накапливается высокое содержание бромфенолов, полагают специалисты.

«Чтобы выявить точные причины высокой концентрации бромфенолов у «вонючих» китов, необходимы дальнейшие исследования, в том числе анализ содержимого желудков китов для установления связи наличия запаха с рационом животных. А также анализ содержания бромфенола в различных донных организмах, которыми питаются серые киты», — прокомментировала доктор биологических наук, сотрудница отдела науки «Берингии» Ольга Филатова, возглавлявшая исследовательские работы.

Помимо сбора проб, одной из главных задач этого сезона было выявить китов с запахом и внести их в каталог. Для этого ученым пришлось в буквальном смысле понюхать всех серых китов в проливе Сенявина. Сделать это совсем непросто: необходимо определить подветренную сторону, направление, в котором идет кит, подойти к животному на близкое расстояние и успеть попасть в «облачко» его выдоха. В ходе этих работ специалистам удалось сделать несколько интересных наблюдений.

«В начале августа мы встретили одного знакомого кита, который в прошлом году «вонял», а в этом году его выдох был самым обычным. При этом другой прошлогодний «вонючий» кит не утратил свой необычный запах. Это говорит о том, что запах может как сохраняться на протяжении нескольких лет, так и исчезать, но имеющихся наблюдений пока недостаточно, чтобы объяснить, с чем это связано», — поделилась Татьяна Придорожная, руководившая полевыми исследованиями в этом году.

Создание такого каталога не только важно для ученых, но и имеет практическое значение для морских зверобоев. К сожалению, иногда обнаружить специфический запах кита охотникам удается только после того, как животное добыли. Так как мясо такого кита нельзя использовать в пищу, это приводит к бесполезному изъятию зверя и наносит ущерб как популяции китов, так и КМНС — ведь добытый кит засчитывается в квоту и село остается без нескольких тонн свежего мяса. По итогам сезона ученые познакомили охотников с новым каталогом и методом фотоидентификации китов по рисунку на хвосте.

Морзверобои из общины села Новое Чаплино успели опробовать этот метод во время охоты. Он позволил предотвратить бессмысленную добычу одного из «вонючих» китов, отметили в нацпарке.

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