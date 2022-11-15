Сахалинская область готова присоединиться к обсуждению планов по участкам

Власти Сахалинской области планируют участвовать в деятельности рабочей группы по подготовке законопроекта о распределении участков для промысла анадромных рыб, сообщил глава профильного ведомства региона Иван Радченко.

Росрыболовство заявило о планах подготовить проект закона о распределении рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб. При этом должны быть выработаны критерии для перезакрепления участков — такое продление предполагается для добросовестных пользователей.

Подготовкой законопроекта должна заняться специальная рабочая группа. Первое ее заседание намечено на декабрь, сообщил ранее глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Правительство Сахалинской области направляло предложения по включению в состав группы представителей региона, рассказал Fishnews руководитель областного министерства по рыболовству Иван Радченко.

Закрепление рыболовных участков — важная для региона тема: РЛУ необходимы рыбакам в том числе для доступа к промыслу тихоокеанских лососей.

«В ходе заседаний рабочей группы мы будем обозначать проблемные для Сахалинской области темы», — отметил министр.

В качестве такого вопроса он назвал наличие в регионе участков со смежными границами: они формировались при прежних правовых условиях, однако по действующему постановлению правительства РФ такие РЛУ не отвечают правилам определения границ рыболовных участков. Предлагались изменения постановления — в том числе по инициативе Сахалинской области, но они пока не приняты. «Эти вопросы должны быть урегулированы», — подчеркнул Иван Радченко.

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