Рыбоводство Карелии переходит на отечественные корма

В Республике Карелия более половины закупок кормов предприятиями аквакультуры приходится на российскую продукцию. В будущем году ее производство планируют открыть и в самом регионе.

Совещание по развитию карельской аквакультуры прошло в Сортавале. Министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов представил предварительные итоги года. Планируется, что объем выращивания объектов аквакультуры (в рыбоводстве региона задействованы 74 хозяйства и 24 цеха по переработке) будет чуть выше, нежели в 2021 г.

Увеличилась и доля Карелии в общем объеме выпуска продукции рыбоводства по стране — с 10 до 13%. Такие показатели позволили республике выйти на третье место в РФ, при этом по объемам выращенной форели регион занимает лидирующее положение, сообщили Fishnews в пресс-службе карельского правительства.

Отдельно глава ведомства остановился на вопросах импортозамещения в отрасли. В связи с введенными санкциями рыбоводческим хозяйствам региона пришлось переориентировать направления поставляемых комбикормов и посадочного материала (живой икры и малька).

«Доля отечественных производителей увеличилась: по комбикормам — в 5,5 раза, по посадочному материалу — в 5,4 раза. Причем в структуре поставок рыбных комбикормов на карельские предприятия аквакультуры корма российского производства теперь занимают более половины рынка», — подчеркнули в правительстве региона.

Уже в следующем году должен начать работу завод кормов для рыб и в Карелии, в Кондопожском районе. Производство будет развернуто на базе бывшего кирпичного завода, мощности составят 50 тыс. тонн в год.

Кроме того, сразу четыре предприятия региона планируют в ближайшем будущем ввести в строй комплексы по выращиванию различного посадочного материала. Причем два завода также займутся селекцией, в том числе ценных видов — форели, сига, чира и муксуна, обратили внимание в пресс-службе.

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