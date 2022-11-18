Пограничники просят согласовывать правила лова

Пограничная служба просит предусмотреть согласование бассейновых правил рыболовства с ФСБ — это позволит усовершенствовать регулирование, считают в ведомстве.

Как стало известно Fishnews, о предложениях пограничников в сфере регулирования и контроля рыболовства представитель ФСБ Михаил Иртюга рассказал на согласительной комиссии в Госдуме. Во встрече участвовали руководители различных работающих с рыбной отраслью федеральных органов.

Пограничная служба просит предусмотреть согласование с ФСБ бассейновых правил рыболовства, сообщил представитель ведомства. Зачастую, по его словам, такое согласование происходит без пограничников и потом страдают предприятия.

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