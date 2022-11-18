Интрига сохраняется: согласительная комиссия работает над законопроектом о квотах

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел первое заседание согласительной комиссии по законопроекту о втором этапе. Возможность переноса сроков введения новых квот, учет интересов малого и среднего бизнеса, перспективы использования инвестнормирования стали ключевыми направлениями обсуждения.

На согласительной комиссии у зампреда Госдумы по нашумевшему законопроекту высказались представители федеральных ведомств, парламентарии, региональные власти и руководители отраслевых объединений, сообщает корреспондент Fishnews.

Комитет ГД по аграрным вопросам работает совместно с Минсельхозом, Федеральным агентством по рыболовству, государственно-правовым управлением президента и юристами Госдумы, территориями и ассоциациями, отметил руководитель комитета Владимир Кашин (он является заместителем председателя согласительной комиссии).

По словам парламентария, практически определена позиция с министерством и Росрыболовством по малому и среднему предпринимательству (хотя здесь возможны еще и коррективы). Есть понимание и по квотам добычи в инвестиционных целях моллюсков и прочих водных беспозвоночных.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов отметил, что ведомство поддерживает решение по моллюскам. Распределение таких объектов на аукционах однозначно надо из законопроекта исключить, ведь это как раз во многом сфера деятельности МСП, градо- и поселкообразующих предприятий, обратил внимание губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Исключение аукционов по моллюскам из законопроекта вошло в постановление Госдумы. Однако ФСБ поддерживает в этой части редакцию, предложенную Минсельхозом к первому чтению. Вопросы можно было бы урегулировать на уровне правительственного акта, определяющего список конкретных объектов промысла, об этом на заседании заявил представитель службы Михаил Иртюга.

Ведомство настаивает и на том, что есть неясности и по малому и среднему бизнесу, в частности в крабовом промысле. Для небольших предприятий и так хватит ресурсов, помимо тех, что попадают в зону регулирования законопроекта, — есть еще МСП, который добывает «неодуемые». Что такое малый бизнес в крабе — этот тот, у кого маленькая квота? Но, наверное, таким субъектам нужна какая-то другая возможность прикладывать свои усилия в предпринимательстве, заявил представитель службы.

В целом вопросы, связанные с малым и средним предпринимательством, стали одной из ключевых тем встречи. Для защиты МСП предлагается использовать донаделение его квотами с помощью коэффициента 1,2, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он напомнил, что схожий механизм уже применяется при регулировании прибрежного рыболовства. Но если в случае с «прибрежкой» прибавка делается по заявительному принципу, то тут планируется общий подход к договорам по «историческим» квотам. Вопрос: с какого времени осуществлять донаделение, с учетом того, что объемы под инвестквоты будут изыматься постепенно, по мере введения в строй новых производственных мощностей?

Применять планируется подход, который уже есть в законодательстве для определения малого и среднего бизнеса. Но при этом зафиксировать временные рамки, чтобы избежать дробления бизнеса, отметил Максим Увайдов. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев предложил включить в критерии также наличие судна.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая считает важным привлечь к обсуждению Федеральную налоговую службу, как орган, который отслеживает процессы дробления бизнеса.

Было, по словам Ильи Шестакова, предложение распространить особое регулирование и на градо- и поселкообразующие предприятия. Но тут, считают в Росрыболовстве, все будет совсем уж сложно.

Антимонопольная служба обратила внимание на то, что предлагаемая квотная реформа затрагивает 100% объемов отдельных видов водных биоресурсов. Чтобы избежать излишней концентрации, ФАС предлагает предусмотреть предельную планку, после которой лицу или группе лиц будет запрещено участвовать в аукционе. В качестве такого показателя можно рассмотреть 50%, рассказал заместитель руководителя ведомства Геннадий Магазинов. Выбор такой доли обусловлен законом о защите конкуренции.

Одно из замечаний представителей бизнеса и регионов к законопроекту — увязка в один объект инвестиций на втором этапе береговых заводов и флота. Предлагается все-таки уйти от такого подхода и предусмотреть три направления: судно, завод и завод плюс судно, обрисовал ситуацию Владимир Кашин.

Министерство сельского хозяйства готово посмотреть ситуацию по «свежьевикам», чтобы не нагружать отрасль лишними обязательствами, учитывая сроки строительства судов, сообщил Максим Увайдов. За то, чтобы исключить утяжеление, на заседании выступили Владимир Солодов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Сергей Подолян.

Согласительная комиссия сформирована в том числе для обсуждения сроков запуска второго этапа по флоту — как в части рыбных инвестквот, так и в части крабовых аукционов с инвестобязательствами. Минпромторг продолжает заверять, что стапельные места начнут освобождаться с 2023 г., и ссылается на то, что инвесторы уже ведут переговоры по второму этапу, но тут же признается, что вытаскивать каждое судно сейчас приходится буквально «на зубах».

Руководитель профильного департамента министерства Борис Кабаков рассказал, что ведомство предлагает закрепить в подзаконной базе требование выбирать из проектов, которые опробованы на первом этапе, и насыщать суда оборудованием российского производства. Также Минпромторг считает необходимым запретить верфям заключать судостроительные контракты без технико-экономической экспертизы строительства.

Примечательное замечание высказала ФСБ в части объектов перераспределения. Все квотируемые виды краба, для которых разрешено промышленное рыболовство, должны попасть в проект, считают в федеральной службе. Такое предложение ведомство объясняет необходимостью единообразного подхода к регулированию.

Региональные парламенты не остались в стороне от формирования поправок по законопроекту. Председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова отметила, что депутаты поддерживают перенос второго этапа по рыбным инвестквотам до 2026 г., предлагают отказаться от донаделения объемами участников первого раунда.

Говоря о крабе, спикер краевого парламента напомнила, что для инвестиционного климата важна уверенность в защищенности вложений на длительный период. Отказ от крабовых аукционов до завершения срока действия уже заключенных договоров — 2034 г., отражает поручение президента по итогам заседания президиума Госсовета, подчеркнула депутат. Тогда как раз был определен курс на 15-летнее закрепление ресурса.

Владимир Солодов обратил внимание на важность ресурсного обеспечения уже созданных предприятий: по итогам первого этапа к этому есть вопросы.

Также глава Камчатского края вновь акцентировал внимание на идее инвестиционного нормирования. Возможность выбирать направления для вложений, по мнению губернатора, снимет в том числе проблему избыточных мощностей. Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын призвал не откладывать рассмотрение возможностей инвестнормирования.

Целый ряд вопросов по законопроекту задал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев — по срокам строительства промысловых судов, увязке флота и заводов в один объект инвестиций, готовности к новым заказам верфей. Алексей Гордеев поставил перед Минпромторгом задачу представить справку об освобождении стапельных мест на судостроительных предприятиях.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов выступил за исключение из аукционного списка на втором этапе такого специфичного объекта промысла, как глубоководные крабы. Росрыболовство уже заявляло, что не возражает против такого решения, отметил руководитель АРПП.

Завершая заседание, Алексей Гордеев сообщил, что на следующей встрече будут обсуждаться уже конкретные таблицы поправок (именно в таком виде предложения рассматриваются на этапе второго чтения законопроектов). Одной из тем как раз станут сроки вступления законодательных изменений в силу, обратил внимание вице-спикер Госдумы.

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