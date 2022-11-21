Сахалинская область по лососю превзошла вылов двух предыдущих лет

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко на Дальневосточном научно-промысловом совете рассказал о предварительных итогах лососевой путины в регионе.

Промысел тихоокеанских лососей в Сахалинской области практически завершен (добыча кеты еще открыта на Курилах). Объем вылова превысил 90 тыс. тонн. Это больше показателей 2021 г. и аналогичного, четного, 2020 г., сообщил Иван Радченко.

В этом году при организации лососевой путины в регионе использовались дополнительные меры регулирования. Ограничения длины центрального крыла ставных неводов на юго-восточном побережье Сахалина дали, по словам министра, хорошие результаты для заполнения нерестилищ. Руководитель областного ведомства также напомнил, что впервые за шесть лет удалось открыть промысел в заливе Анива, но только когда было обеспечено заполнение нерестилищ производителями на 50% и более. При этом действовало ограничение по длине центрального крыла.

Что касается предлагаемого ограничения длины неводов на северо-восточном побережье, то на основе рекомендаций такие меры поддержаны не были, и заполнение рек говорит о правильности такого решения, отметил Иван Радченко.

Остановился министр и на теме пропускных периодов, сообщает корреспондент Fishnews. «Впервые у нас в этом году по отдельным районам применялся принцип, когда штормовые дни засчитывались в счет проходных дней. Считаю, что этот принцип эффективен и должен продолжить применяться и в последующем», — заявил руководитель ведомства.

Областная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб, по его словам, работала достаточно слаженно, рекомендации готовились оперативно. В то же время министр отметил, что, исходя из практики, материалам для рассмотрения на комиссии все же требуется более тщательная подготовка. Он попросил коллег отразить такую рекомендацию в протоколе ДВНПС.

На осеннем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета регионы традиционно представляют результаты лососевой путины. Сахалинская область по объему вылова занимает вторую позицию среди всех добывающих территорий, уступая только Камчатке.

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