Заполярье и Камчатка договорились о сотрудничестве по Севморпути

Камчатский край и Мурманская область заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. В том числе планируется взаимодействие в важной для обоих регионов рыбной отрасли, в развитии Северного морского пути.

Договор подписан в ходе визита камчатской делегации в Заполярье, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что в обоих регионах схожие структуры экономики и задачи развития.

«Мы внимательно следим за развитием Мурманской области и многие вещи, которые реализуются здесь, хотим тиражировать и у себя. У нас рыболовные регионы. Активное развитие связываем с логистикой, Севморпутем и транспортировкой углеводородов и водных биоресурсов. Символично, что камчатский краб снова возвращается на Камчатку, будучи выловленным в Мурманской области», — обратил внимание Владимир Солодов.

Его коллега Андрей Чибис также подчеркнул значимость сотрудничества двух регионов в развитии Северного морского пути, рыбной промышленности, туризма.

«Нас очень многое связывает, прежде всего — Севморпуть. Мурманск — это его западные ворота, Петропавловск-Камчатский — восточные. Уже состоялись несколько рейсов по грузоперевозкам, это генеральные грузы, живой камчатский краб и рыбная продукция. Продолжим выстраивание логистической цепочки реальной загрузки Севморпути, реализацию других совместных проектов», — отметил губернатор Мурманской области.

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