Рыбакам разъяснят нюансы электронных заявок
Центр системы мониторинга рыболовства и связи до конца года проведет встречу с рыбаками — для обсуждения вопросов оформления заявлений на добычу через портал госуслуг. Такое поручение дал замглавы Росрыболовства Василий Соколов на ДВНПС.
Тема выдачи электронных разрешений вызвала большой интерес среди участников Дальневосточного научно-промыслового совета. О ходе реализации проекта рассказал заместитель начальника ЦСМС Анатолий Дубник.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе центра, рассмотрение и обработка поступающих заявлений осуществляются с использованием внутренней системы исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР).
Переводу услуги в электронный вид предшествовала большая работа, обратили внимание в ЦСМС. Помимо подготовки программного обеспечения, были созданы и наполнены справочники по орудиям лова, рыболовным участкам и районам добычи, проведена другая работа. Это позволило создать единую базу данных разрешений, выданных и выдаваемых всеми теруправлениями Росрыболовства.
ЦСМС провел серию обучающих семинаров для специалистов федерального агентства и его территориальных управлений, создал службу технической поддержки и регулярно информировал отраслевое сообщество о ходе реализации проекта.
Для разъяснения оставшихся вопросов ЦСМС организует видеоконференцию с рыбаками. О дате и времени мероприятия обещают сообщить дополнительно.
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