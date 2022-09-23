Электронные услуги Росрыболовства объединили в одной системе

Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал централизованную Систему исполнения государственных услуг Росрыболовства. СИГУР презентовали на Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

СИГУР входит в инфраструктуру портала отраслевой системы мониторинга (ОСМ) и включает несколько подсистем. Они обеспечивают «электронное взаимодействие между Единым порталом государственных услуг и Единой системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3), подготовку, обработку и хранение данных для оказания госуслуг в электронной форме», сообщили Fishnews в пресс-центре ЦСМС. Отмечено, что система запущена в эксплуатацию в августе.

В частности, на базе СИГУР разработали сервис по выдаче электронных разрешений на вылов. В августе он стал доступен для пользователей на портале госуслуг. Там можно подать заявление на выдачу, приостановление действия и аннулирование промбилетов, а также по внесению в них изменений.

Сервис предназначен для автоматизации работы структурных подразделений Росрыболовства при предоставлении государственных услуг. А также для упрощения получения разрешительных документов заявителями, подчеркнули в пресс-центре.

«На Едином портале государственных услуг была разработана форма предоставления государственной услуги с использованием визуального конструктора форм, разработан соответствующий вид сведений для обеспечения информационного взаимодействия ЕПГУ и СИГУР. Сейчас разрешение выдается в бумажном виде, с марта 2023 г., после вступления закона в силу, будет уже в электронном виде. Это первый этап цифровизации предоставления государственных услуг рыбакам», — рассказал начальник ЦСМС Александр Михайлов.

Также центр работает над внедрением в ЕПГУ и СИГУР электронных услуг по согласованию строительства и реконструкции капитальных объектов, оформлению разрешений на экспорт и импорт осетровых и продукции из них, включая икру, оформлению сертификата на улов для членов ЕС, обратили внимание в ЦСМС. Планируется, что все это будет доступно на портале госуслуг до конца 2022 г.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий собрались в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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