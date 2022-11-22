Координационный совет: Площадку НПС важно сохранить и укреплять

Дальневосточный научно-промысловый совет рассматривает ключевые для регулирования рыболовства и сохранения биоресурсов темы. Очень важны тщательная подготовка к заседаниям ДВНПС и активное участие в них представителей бизнес-сообщества, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Руководители отраслевых ассоциаций обсудили результаты заседания Дальневосточного научно-промыслового совета. Напомним, что ДВНПС работал во Владивостоке 17 ноября.

На осенней встрече научно-промысловый совет традиционно подвел итоги лососевой путины — одной из наиболее значимых для Дальнего Востока. Рассматривались изменения правила рыболовства, регулирование промысла минтая и сельди, креветки, крабов. Руководители объединений также заявили на площадке ДВНПС о рисках второго этапа инвестиционных квот и аукционов, сообщает корреспондент Fishnews.

Создание и работа бассейновых научно-промысловых советов предусмотрена федеральным законом о рыболовстве. На таких площадках представители госорганов, науки и предприятий со всех заинтересованных регионов должны совместно вырабатывать предложения по рациональному использованию водных биоресурсов.

«Темы рассматриваются очень сложные. Например, изменения правил рыболовства, когда от конкретных формулировок зависит, смогут ли спокойно работать предприятия и будет ли обеспечиваться сохранение рыбных запасов. Или распределение общих допустимых уловов по направлениям использования. Поэтому очень важна тщательная подготовка к заседаниям ДВНПС со стороны организаторов, внимательная и активная работа на заседаниях представителей бизнес-сообщества», — прокомментировали члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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