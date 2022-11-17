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Руководители отраслевых ассоциаций на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета заявили об угрозах принятия федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционов

О рисках второго этапа заявили на ДВНПС

Руководители отраслевых ассоциаций на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета заявили об угрозах принятия федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционов.

О последствиях принятия изменений о втором этапе руководители профессиональных объединений высказались перед заседанием согласительной комиссии, которая должна собраться 17 ноября в Госдуме.

Принятие поправок ударит по конкуренции в отрасли, так как значительное количество ресурса будет сконцентрировано в руках узкого круга пользователей, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Одной из целей изменений заявлено развитие береговых мощностей, однако этому противоречит сцепка в один объект инвестиций заводов и промысловых судов, подчеркнул руководитель АДМ. Такое решение, по его словам, демотивирует инвесторов вкладываться в берег.

Среди негативных последствий изменений законодательства Алексей Буглак указал и рост кредитной нагрузки на предприятия («все инвестиции, которые зашли, это все заемные деньги — их придется отдать и отдать с процентами», а сейчас непростая ситуация с рынками сбыта). Внимательнее, считает руководитель ассоциации, нужно отнестись к последствиям для налоговых поступлений, ведь после ввода новых судов предприятия компенсируют амортизацию за счет налога на прибыль. «По нашим оценкам, если те суда, которые будут построены на Дальнем Востоке, это приведет к выпадению из [поступлений — прим. ред] всех регионов Дальнего Востока ежегодно 18 млрд рублей», — рассказал президент АДМ.

Также в отраслевых объединениях говорят о рисках вытеснения из отрасли малых и средних предприятий, которые не смогут участвовать во втором этапе. Из 142 пользователей, которые имеют квоты добычи минтая и сельди на Дальневосточном бассейне, 88 состоят в реестре МСП, сообщил Алексей Буглак.

Об ударе для конкуренции в отрасли заявил и первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

По оценкам экспертов, половина судов, которые должны пополнить российский флот на первом этапе, не будут достроены, так как отсутствуют комплекты критического оборудования и непонятно, на что такое оснащение замещать, отметил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Он также подчеркнул, что флот строился и без программы инвестквот: вне ее рамок построено за тот же период вдвое больше судов.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко заявил, что по-хорошему такой законопроект вообще не должен рассматриваться, потому что, по предварительному заключению Счетной палаты, итоги первого этапа негативные.

«Парламентарии прибрежных регионов внимательно следят за этой чувствительной для экономики темой, и выступления на ДВНПС еще раз показали рискованность квотного перераспределения», — заявил Fishnews по итогам совета председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.

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