Сенаторы дали предложения по квотному законопроекту

Группа сенаторов предложила большой блок изменений в законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов — по срокам запуска нововведений, защите малого и среднего бизнеса, развитию береговой переработки и другим моментам.

Поправки ко второму чтению проекта изменений федерального закона о рыболовстве представили члены Совета Федерации Валерий Пономарев, Борис Невзоров, Алексей Майоров, Анатолий Широков, Людмила Талабаева, Игорь Зубарев, Алексей Кондратенко, Константин Долгов, Ольга Епифанова, Валерий Васильев, Юрий Федоров, Баир Жамсуев и Андрей Хапочкин.

Вступление в силу положений по второму этапу по промысловому флоту сенаторы считают важным перенести на время, когда будут построены суда по первому этапу. Необходимость такой сдвижки разработчики поправок объяснили серьезным отставанием от графика, запланированного в первом раунде. Предложение распространяется не только на рыбные инвестквоты, но и на квоты добычи крабов в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Парламентарии выступили за исключение из законопроекта положений о квотах добычи в инвестиционных целях моллюсков и прочих водных беспозвоночных. Это предусмотрено и постановлением Госдумы, в котором были закреплены направления для доработки проекта закона ко второму чтению.

Также члены Совета Федерации предложили вывести из-под перераспределения квот субъекты малого и среднего бизнеса.

Разработчики поправок выступили за то, чтобы отказаться от донаделения 4-процентным объемом участников первого этапа программы инвестквот. Как отмечено в сопроводительных материалах, такая «добавка» противоречии самой концепции квот под инвестиции, когда право на промысел предоставляется в обмен на вложения.

Сенаторы посчитали избыточной и увязку в один объект инвестиций береговых заводов и рыбопромысловых судов. Это может затруднить развитие береговых мощностей, а оно очень важно для отрасли, напомнили авторы поправок.

Поправки к законопроекту сформировали и региональные парламенты — как Дальневосточного, так и Северного бассейна.

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