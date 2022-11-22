Архангельские депутаты предложили вывести Северный бассейн из-под крабовых аукционов

Архангельское областное собрание депутатов направило в Госдуму свой вариант поправок ко второму чтению законопроекта об инвестквотах и аукционах. Северный регион дал предложения по крабовым торгам.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве, которые правительство внесло в Госдуму в июле, предусматривает продолжение на Северном бассейне крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первое чтение инициатива прошла 27 октября. Сейчас комитет ГД по аграрным вопросам принимает замечания и предложения по законопроекту.

Архангельское областное собрание депутатов в таблице поправок ко второму чтению предложило исключить Северный бассейн из второго этапа крабовых аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. Также парламентарии выступили за то, чтобы выделить квоты добычи крабов в инвестиционных целях только после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию (сейчас принцип «сначала строим, а потом ловим» применяется только к рыбным инвестквотам).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину попросил поддержать поправки, подготовленные региональным парламентом. Глава Поморья отметил, что дальнейшее строительство судов для промысла краба в Северном бассейне может привести к переизбытку производственных мощностей и грозит проблемами для сохранения биоресурсов.

Эффективность реализации первого этапа квот под инвестиции, в том числе по крабам, не изучена, а строительство судов идет со значительным отставанием от графика, обратил внимание губернатор.

Напомним, что свои предложения по законопроекту уже направили и дальневосточные регионы — Сахалинская область, Хабаровский край, Камчатка.

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