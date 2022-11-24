Рыбхозсовет на Камчатке рассмотрит целый ряд острых вопросов

Камчатский рыбохозяйственный совет обсудит не только результаты лососевой путины, но и тему инвестиционных квот, и сохранение рыболовных участков. Мероприятие состоится 30 ноября.

На совете подведут итоги организации лососевой путины 2022 г. Одним из аспектов станет повышение качества научного прогнозирования, говорится в телеграм-канале регионального министерства рыбного хозяйства. Напомним, что в этом году рыбаки Камчатского края выловили около 134 тыс. тонн. Регион занимает первое место на Дальнем Востоке по объемам добычи лососей.

Один из важных вопросов будет посвящен ресурсной базе региона — сохранению за пользователями рыболовных участков и реализации программы инвестиционных квот.

Планируется оценить комплекс мер, направленных на противодействие незаконному обороту водных биоресурсов и продукции из них.

КРХС также рассмотрит вопрос стимулирования развития внутреннего потребления рыбопродукции, расширение ассортимента и объемов ее реализации в крае и за его пределами.

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