В Норвегии зафиксировали рост спроса на сайду

Покупатели все чаще рассматривают сайду как альтернативу подорожавшим треске и минтаю, отмечают в норвежской компании Nordic Group. Этот поставщик белой рыбы считает, что тенденция может даже усилиться в будущем году — из-за снижения квоты на треску.

Напомним, что в октябре Норвегия и Россия пришли к соглашению о сокращении квоты на добычу трески в Баренцевом море на 20% в 2023 г. — до 566,8 тыс. тонн. Как сообщает корреспондент Fishnews, тенденция на снижение запасов трески стала устойчивой в последние годы.

Исполнительный директор Nordic Group Мортен Йенсен рассказал порталу IntraFish, что в качестве альтернативы треске покупатели все чаще выбирают сайду. С представителем компании согласен главный аналитик рынка морепродуктов в организации Nordea Markets Финн-Арне Егенесс. «Высокие цены на треску способствуют росту спроса на сайду как на оптовом, так и на розничном рынке. Более всего вырос спрос на замороженную обезглавленную и выпотрошенную сайду. Хорошо продается сушеная и соленая сайда», — отметил Финн-Арне Егенесс.

По его словам, экспорт замороженной сайды растет как на китайский, так и на европейский рынки, что может указывать на использование этой рыбы в качестве альтернативы как треске, так и минтаю.

В ноябре норвежское Министерство торговли и рыболовства установило квоту на промысел сайды в 2023 г. на уровне 226,8 тыс. тонн. Это на 15% больше, чем в нынешнем году.

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