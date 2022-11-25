Депутаты готовятся к «рыбной» неделе в регионах

На региональной неделе депутаты Госдумы встретятся с членами Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Парламентарии и руководители объединений обсудят ключевые для предприятий вопросы.

С 28 ноября депутаты Госдумы будут работать с избирателями на местах. На региональной неделе запланированы и встречи парламентариев с членами Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбная промышленность играет важнейшую роль в экономике целого ряда регионов, а в последние годы отраслевое законодательство проходит серьезную перестройку, и встречи с парламентариями позволят поднять волнующие предприятия вопросы, отметили в координационном совете.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, меняющий систему распределения квот. Перед первым чтением координационный совет направил обращение каждому из депутатов, призывая не спешить с принятием столь серьезных для отрасли изменений. Сейчас готовятся поправки в законопроект, с возможностью пересмотра самых спорных нововведений.

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