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Вице-спикер Госдумы Алексей ГОРДЕЕВ на заседании согласительной комиссии. Фото из телеграм-канала Алексея Гордеева

Алексей Гордеев поручил ведомствам подумать над сроками второго этапа

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев подписал протокол заседания согласительной комиссии по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. Ведомствам поставили задачу по доработке инициативы — в том числе в части сроков и защиты малого и среднего бизнеса.

Первое заседание согласительной комиссии прошло 17 ноября. В итоговый протокол включены рекомендации и поручения членов комиссии, сообщается в телеграм-канале Алексея Гордеева. «Этот документ, а также отзывы и предложения из прибрежных регионов лягут в основу поправок ко второму чтению, которые сейчас прорабатывает Комитет ГД по аграрным вопросам», — говорится в публикации.

Что принято к сведению

На заседании по законопроекту высказывались представители разных федеральных ведомств. В протоколе говорится, что комиссия приняла к сведению позицию Минсельхоза и Росрыболовства о невозможности поддержки исключения из сферы крабовых аукционов предприятий малого и среднего бизнеса, а также о невозможности переноса сроков перехода ко второму этапу инвестквот и крабовых аукционов до реализации первого этапа по флоту.

Также принята к сведению позиция ФСБ о том, что ведомство не поддерживает исключение из-под действия положений законопроекта малого и среднего бизнеса и отказ от квот вылова моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестцелях. Также принята к сведению идея ФСБ распространить механизм аукционных квот на все виды крабов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Что по крабам

Несколько поручений напрямую касаются крабов. Минсельхоз и Росрыболовство должны предложить, как сохранить в рамках второго этапа объемы квот, закрепленные за субъектами малого и среднего предпринимательства. При этом должны быть представлены предложения, исключающие из этой схемы крупных добытчиков из числа МСП (с указанием того, какой объем вылова будет считаться крупным).

Что по инвестквотам

Задачи, которые поставлены Минсельхозу и Росрыболовству по защите на втором этапе объемов малого и среднего бизнеса, относятся не только к крабу. Речь идет и о биоресурсах, которые предлагается перераспределять под квоты добычи в инвестиционных целях (напомним, что квоты добычи крабов в инвестиционных целях и инвестквоты — это разные механизмы регулирования).

В комиссии обратили внимание и на проблематику вступления нововведений в силу. Минпромторг и Минэкономразвития должны представить предложения о сроке введения второго этапа инвестквот под рыбопромысловый флот — с учетом внешних факторов, объективных возможностей верфей на ближайющую перспективу и прогноза социально-экономического развития прибрежных регионов.

Министерство промышленности по согласованию с Минсельхозом должно представить конкретный график ввода судов в рамках первого и второго этапов в эксплуатацию.

Министерству сельского хозяйства и Росрыболовству поручено обосновать необходимость донаделения инвесторов первого этапа на Дальневосточном бассейне 4% объемов.

В протоколе отмечена необходимость доработать законопроект и ввести норму о предоставлении права на добычу в инвестцелях только лицам, зарегистрированным в прибрежном регионе, который относится к соответствующему рыбохозяйственному бассейну.

Также комиссия согласилась с тем, что надо снять ограничения на использование механизма лизинга в программе инвестквот.

Инвестнорматив

По итогам первого заседаний согласительной комиссии ведомствам поручено представить позицию о целесообразности закрепления в законодательстве механизма «инвестиционного нормирования». Такая задача поставлена Минсельхозу и Росрыболовству. В том числе они должны проработать возможность введения инвестнорматива после завершения срока действия договоров о долях квот на инвестцели.

Изучить механизм инвестиционного нормирования, предусматривающий экономически обоснованную величину капиталовложений в производственные фонды действующих предприятий на единицу квоты, предложил Камчатский край. Как отмечали представители власти и бизнес-сообщества Камчатки, идея направлена на сохранение ресурсного обеспечения пользователей и создание более гибкого инструмента привлечения вложений рыбопромышленников, нежели инвестквоты.

Что дальше

Минсельхозу, Минпромторгу, ФНС, Росрыболовству и другим ведомствам поручено представить предложения в соответствии с протоколом до 6 декабря. Комитет Госдумы по аграрным вопросам должен подготовить предложения по доработке проекта закона. Очередное заседание комиссии запланировано по результатам исполнения протокола.

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