Власти Камчатки дали предложения по инвестиционному нормативу

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и Законодательное собрание региона направили в Госдуму предложения по «инвестиционному нормированию». По мнению краевых властей, такой механизм позволит защитить ресурсное обеспечение уже работающих предприятий и в то же время привлечь вложения в развитие.

Руководство Камчатского края направило вице-спикеру Госдумы Алексею Гордееву поправки, предусматривающие механизм «инвестиционного нормирования». Их предлагается включить в законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов, находящийся сейчас на рассмотрении ГД.

Концепция заключается в том, чтобы сохранить ресурсное обеспечение предприятий, заинтересованных в инвестиционном развитии своих производственных фондов, дать им возможность планово продолжать работу, параллельно вкладывая средства в постройку флота, береговых заводов и других объектов, отметили краевые власти.

Предлагается предусмотреть в законе возможность для пользователей водных биоресурсов, за которыми закреплены квоты добычи в морских водах (то есть объемы, которые распределялись по историческому принципу), заключить с регионом соглашение о реализации инвестпроекта. Объемы для освоения у таких предприятий будут исключаться от перераспределения в рамках второго этапа квот под инвестиции. Речь идет как о рыбных инвестквотах, так и о квотах добычи крабов в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Размер финансовых вложений предлагается определять не меньше стоимости квоты, определенной по правилам, которые используются для проведения аукционов.

С помощью механизма «инвестнормирования» можно будет определить экономически обоснованную удельную величину капиталовложений, отражающую баланс между задачами инвестиционного развития отрасли и экономической стабильностью предприятий, считает руководство Камчатки.

Предприятия региона активно участвовали в первом этапе инвестквот — с проектами промысловых судов и береговых заводов. Для защиты участников первого этапа краевые власти предложили закрепить зачет вложений с 2018 г.

Также руководство Камчатки выступило за то, чтобы шире подойти к объектам инвестиций, нежели это предусмотрено в рамках программы квот под инвестиции.

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