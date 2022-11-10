Камчатка предложила обсудить идею инвестнорматива

Власти Камчатского края готовятся представить в Госдуму предложения по механизму «инвестиционного нормирования» в рыбной отрасли. Представители региона рассказали о разрабатываемой концепции членам Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Основная идея предлагаемого руководством Камчатки механизма — в том, чтобы сохранить ресурсное обеспечение предприятий и одновременно поддержать инвестиционное развитие отрасли, сообщил министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

«Это можно сделать в удобном графике, с неким более гибким подходом в плане объектов инвестиций, без негативных эффектов, связанных с «аукционами на понижение», — отметил он на конференции Fishnews Online.

Напомним, что с предложением рассмотреть идею «инвестиционного нормирования» выступил на федеральном уровне губернатор Камчатки Владимир Солодов — когда стало обсуждаться продолжение программы инвестквот, вызвавшей множество вопросов у бизнес-сообщества.

Проработка механизма «инвестиционного нормирования» предусмотрена постановлением Госдумы. Власти Камчатского края пригласили профессиональное сообщество и администрации других регионов обсудить концепцию и ее практическую реализацию.

Тема распределения квот на вылов — очень сложный вопрос, но, безусловно, необходимо прорабатывать все инициативы в этой сфере с отраслевым сообществом, отметили члены координационного совета.

Объединения решили обсудить предложения Камчатского края с предприятиями и Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников.

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