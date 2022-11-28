Сертификацию для поставок краба в Корею распространят на креветку

Систему подтверждения законности происхождения, которая уже действует для экспорта в Южную Корею российского краба, предполагается распространить на креветку. Минсельхоз представил проект постановления для реализации этих изменений.

Проект правительственного постановления размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предусматривает признание Росрыболовства уполномоченным органом для утверждения сертификата происхождения, подтверждающего законность происхождения ввозимых в Республику Корея крабов, креветок и продукции из них. В июле Минсельхоз уже предлагал проект о таком наделении полномочиями, хотя и в ином варианте.

В пояснительной записке разработчики напомнили о договоренностях, достигнутых с корейской стороной. На креветку решено распространить систему, уже действующую по крабу, с учетом перевода сертификационного процесса в электронный формат.

Отмечено, что российская сторона сформировала выгодную переговорную позицию об использовании единого документа для сертификации любого вида продукции из крабов и креветок российского вылова.

«В этой связи использование правила о применении «единого сертификата» имеет ключевое значение для организации процесса сертификации продукции российского происхождения и последующего расширения мер по борьбе с потенциальным оборотом продукции незаконного происхождения. В связи с этим разработан проект постановления, предусматривающий применение «единого сертификата» в ‎отношении крабов и креветок российского происхождения, а также продукции из них», — говорится в пояснительной записке.

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