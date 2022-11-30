Минсельхоз поменял функции замминистров

Новым статс-секретарем — заместителем главы Министерства сельского хозяйства России назначен Максим Увайдов. Его предшественник Иван Лебедев сохранил должность замминистра.

Распоряжениями правительства перераспределены обязанности между заместителями министра сельского хозяйства России. Как сообщает корреспондент Fishnews, обязанности статс-секретаря — заместителя министра возложены на Максима Увайдова. Ранее занимавший эту должность Иван Лебедев продолжит работу на посту замглавы Минсельхоза.

Напомним, как статс-секретарь Иван Лебедев представлял разработанный министерством законопроект о втором этапе инвестквот и продаже на аукционах прав на вылов крабов и моллюсков в ходе парламентских слушаний и процедуры первого чтения в Госдуме.

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