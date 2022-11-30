Икру ямальского муксуна готовят к инкубации

На Собском рыбоводном заводе в ЯНАО завершается сбор икры муксуна от собственного ремонтно-маточного стада. В этом году предприятие планирует заготовить не менее 30 млн икринок.

Уже собрано около 25 млн штук икры, сообщили Fishnews в пресс-центре регионального департамента агропромышленного комплекса. Собранный и оплодотворенный биоматериал поместят в специальный аппарат для инкубации. Затем выращенная молодь пополнит запасы Обь-Иртышского бассейна, в том числе в рамках компенсационных мероприятий.

«Получение икры на заводе — важное событие для всего региона. Работа с собственным маточным стадом позволяет исключить вылов рыб из естественной среды обитания. В декабре 2020 г. впервые на Ямале рыбоводами было получено около 2,5 млн штук икры муксуна от заводского поголовья. В 2021 г. данный показатель был увеличен уже более чем в шесть раз и составил 16 миллионов», — рассказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

Работа над формированием собственных ремонтно-маточных стад на Ямале идет с 2016 г. Каждый сезон сотрудники завода оставляют несколько тысяч мальков для дальнейшего выращивания в бассейнах.

«Молодь, выращенная в индустриальных условиях, достигает зрелости раньше, чем в природе. Это обусловлено условиями содержания, режимом кормления. Питание муксун получает несколько раз в день — в его рационе только высококачественные корма», — отметил старший рыбовод Собского завода Максим Рыжилов.

Всего с 2016 по 2021 гг. в рамках компенсационных мероприятий в водоемы региона было выпущено более 110 млн мальков ценных сиговых пород рыб, привели цифры в департаменте. По его данным, в этом году в реки Обь и Таз было отправлено 10,5 млн мальков муксуна.

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