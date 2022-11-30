Иваси против аукционов

Один из аспектов, на который указывают в профсообществе, выступая против перераспределения квот на аукционах: доходы от промысла высокорентабельных объектов позволяют обеспечивать в том числе работу с менее прибыльными, но важными для российского рыболовства видами водных биоресурсов.

Законопроект о втором этапе квот под инвестиции, принятый Госдумой в первом чтении 27 октября, предусматривает перераспределение на аукционах с инвестобязательствами объемов для добычи краба, моллюсков и других морепродуктов. Промысел этих объектов, как отмечают разработчики изменений, показывает высокую рентабельность.

Однако вопрос надо рассматривать в комплексе, ведь предприятия добывают самые разные виды водных биоресурсов, и более прибыльные промыслы позволяют обеспечивать деятельность производств в целом. Так, компании, осваивающие высокорентабельные объекты, имеют при этом возможность развивать, например, добычу сардины-иваси.

На это, в частности, обратили внимание на заседании Хабаровского краевого рыбохозяйственного совета, сообщает корреспондент Fishnews. Так, «Сигма Марин Технолоджи» занимает лидирующие позиции по добыче сардины-иваси, под этом были переоборудованы три траулера. В каждое судно вложено 55-60 млн долларов, флот демонстрирует высокие показатели, отметил руководитель группы компаний Максим Петрушин.

На то, что последствия аукционов нужно оценивать для промысла разных объектов, обращали внимание и в Законодательном собрании Приморского края. Это в том числе и рыба, которая идет на российский рынок.

Сахалинская областная дума в заключении на проект закона отмечала, что за счет доходов от продажи гребешка и морского ежа компании сохраняют возможность промысла менее рентабельных объектов, таких как сардина-иваси и сельдь.

Напомним, что государство несколько лет назад заявило о необходимости развивать промысел сардины-иваси и скумбрии, как объектов с очень хорошим ресурсным потенциалом.

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