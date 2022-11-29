Хабаровский рыбхозсовет возобновил работу с самого острого для предприятий вопроса

На своем первом после возобновления работы заседании Хабаровский краевой рыбохозяйственный совет обсудил защиту интересов предприятий региона в условиях изменений закона о рыболовстве.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве, который сейчас находится в Госдуме, вызвал резонанс, позицию по нему высказали губернатор Михаил Дегтярев, региональное правительство и Законодательная дума Хабаровского края, напомнил зампред краевого кабмина Дарий Тюрин.

Регион видит риски в результате запуска второго этапа инвестквот и крабовых аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. Потери в объемах добычи могут составить порядка 50-60 тыс. тонн минтая и сельди, а также около 5,5 тыс. тонн краба.

Основные объекты лова в крае — минтай, сельдь и крабы. И все они попадают под сферу действия законопроекта, одобренного в первом чтении 27 октября. «А это значит, что с его принятием у рыбодобывающих предприятий Хабаровского края возникнут риски потери «исторической» части квоты и ее дальнейшего перераспределения между другими участниками рыболовства», — заявил председатель регионального комитета рыбного хозяйства Никита Король.

Под перераспределение могут попасть 36 компаний Хабаровского края — они формируют около 70% налоговых платежей, поступающих в консолидированный бюджет региона от рыбохозяйственного комплекса. Пять из этих предприятий имеют статус градообразующих, 29 — субъекты малого и среднего предпринимательства.

Профессиональное сообщество говорит о рисках, которые создаются проектом для малого и среднего бизнеса. К таким же выводам пришла и Контрольно-счетная палата Хабаровского края в результате совместного с федеральными коллегами мероприятия, рассказал глава комитета.

Предлагается перенести сроки начала второго этапа по инвестквотам на 2026 г., по крабам — на 2034 г. Исключить из-под действия законопроекта субъекты малого и среднего бизнеса.

Государство говорит о политике приоритетности развития Дальнего Востока, а для этого важно сохранять хозяйствующие субъекты и давать бизнесу уверенность в завтрашнем дне, отметила спикер краевой Законодательной думы Ирина Зикунова. Региональный парламент ранее предложил поправки в законопроект, отражающие эти моменты.

Именно небольшие предприятия составляют основу для жизни отдаленных поселков Дальнего Востока, территорий Крайнего Севера и приравненных к ним, подчеркнула председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. Только за счет госбюджета содержать эти населенные пункты не получится — нужны опорные производства. В связи с этим в объединении отметили необходимость не распространять положения законопроекта на малое и среднее предпринимательство.

Такое исключение важно и для краба, обратили внимание участники рыбхозсовета. Разработчики законопроекта ссылаются на то, что субъектов МСП в крабовом бизнесе нет как таковых, маленькие компании объединены в группы лиц. Однако, подчеркнули на заседании, это не так. Восточно-промысловая компания относится к среднему бизнесу. «При этом компания не является аффилированной, не состоит в группе лиц с какими-либо другими крупными крабодобывающими компаниями», — заявила руководитель ВПК Дарья Фукалова.

После первого этапа крабовых торгов предприятие уже было вынуждено вывести из эксплуатации два судна, вторую волну оно не переживет. «На нас останутся только долговые обязательства и суда, которые невозможно будет продать», — отметила директор компании.

На малый и средний бизнес сделала акцент в своем открытом письме депутатам Госдумы Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. «Мы там описываем ситуацию, как ее видим, как ее видит бизнес-сообщество», — рассказал об обращении президент АПРОХК Сергей Рябченко.

Росрыболовство говорит о том, что малый и средний бизнес будет поддерживаться через повышающий коэффициент для расчета квот. Однако новые крабовые торги предусматривают перераспределение объемов, оставшихся после первого этапа. «Как будет с крабовыми предприятиями, которые полностью лишаются объемов? Какой там коэффициент?» — задал возникающий вопрос Сергей Рябченко.

В заседании рыбхозсовета участвовали депутаты Госдумы Борис Гладких, Павел Симигин и Максим Иванов. Ранее совместно с коллегой из Архангельской области Михаилом Кисляковым они также выступили с пакетом поправок к законопроекту. Одно из предложений — не торопиться со вторым этапом.

Компании Хабаровского края на первом этапе заказали пять краболовов и два судна для промысла рыбы. Согласно прозвучавшей на заседании информации, строительство трех единиц флота приостановлено. Минпромторг уже дает прогнозы по второму этапу постройки судов. Но те, кто реализует инвестиционные проекты, оптимизма ведомства не разделяют — об этом свидетельствовало выступления Максима Петрушина из ГК «Сигма Марин Технолоджи».

Была отмечена высокая кредитная нагрузка на отрасль и непонятная ситуация с рынками сбыта.

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