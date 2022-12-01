Британия и Норвегия договорились по квотам на будущий год

Великобритания заключила соглашение с Норвегией о квотах на добычу рыбы в 2023 г. Лондон считает, что эта сделка позволит Соединенному Королевству заработать около 5 млн фунтов (почти 6 млн долларов).

Великобритания получит доступ к запасам белой рыбы в Северном море общей стоимостью почти 3 млн фунтов (около 3,7 млн долларов) и арктическим биоресурсам на 2 млн фунтов (примерно 2,4 млн долларов), говорится в пресс-релизе правительства страны. Также, по его информации, рыбаки Соединенного Королевства смогут вести промысел придонных видов рыб в норвежских водах.

Переговоры прошли в соответствии с заключенным в 2020 г. рамочным соглашением, сообщает корреспондент Fishnews. Продлены прошлогодние договоренности о взаимном доступе к рыбным запасам друг друга.

Британские рыбаки получили право на добычу в общей сложности 30 тыс. тонн трески, пикши и хека в Северном море и 750 тонн трески в арктических водах, а также 1,1 тыс. тонн рыбы в виде трансферов квоты. В обмен норвежцы смогут добыть в водах Соединенного Королевства 20 тыс. тонн сельди.

Министр рыболовства Великобритании Марк Спенсер заявил, что рад заключить соглашение на 2023 г., так как оно предоставляет доступ к ключевым рыбным запасам в Северном море и Арктике. Чиновник выразил надежду на продолжение сотрудничества с Норвегией и другими прибрежными государствами для устойчивого управления рыболовством.

В правительстве Соединенного Королевства отметили: по отдельному соглашению с Норвегией рыбаки Британии уже получили возможность в следующем году добыть 5,2 тыс. тонн рыбы в арктических водах. Таким образом, общая квота для этих акваторий должна составить почти 6 тыс. тонн.

Продолжаются трехсторонние переговоры между Великобританией, Норвегией и Евросоюзом об управлении совместно облавливаемыми популяциями в Северном море. А также двусторонние переговоры между ЕС и Великобританией по установлению общедопустимых уловов для совместно облавливаемых запасов и связанных с этим технических мер.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews