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Синяя акула. Фото Patrick Doll («Википедия»), CC BY-SA 3.0

Японии осложнили экспорт акул

Решение СИТЕС по регулированию торговли акульими плавниками может негативно повлиять на японское рыболовство, отмечают СМИ. По их данным, экспорт синей акулы будет сопряжен с новыми бюрократическими формальностями.

Конференция членов Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС) прошла в Панаме, сообщает корреспондент Fishnews. Как пишет The Asahi Shimbun, синяя (голубая) акула в числе 54 видов серых акул включена в так называемое Приложение 2, которое вступило в силу 25 ноября. Торговля животными, входящими в документ, не запрещена, но для их экспорта требуется разрешение правительства.

По информации японского издания, ежегодно рыбаки Страны восходящего солнца добывают от 20 тыс. до 30 тыс. тонн акул, половину из которых составляют именно синие акулы. Их ловят главным образом ради плавников, которые считаются деликатесом и в большом количестве экспортируются в Китай. Из мяса синих акул также делают паштет.

Японское Агентство по рыболовству рассказало: после того, как акулы, добытые в открытом море, оказываются в портах страны, они считаются ввезенными в Японию. Это создает бюрократическое препятствие, так как в большинстве случаев органы власти просто не успеют выпустить разрешение на импорт, отметили в ведомстве. То есть фактически промысел синей акулы в открытом море станет невозможен.

Самый большой вылов этой рыбы в стране обеспечивает кооператив Кесеннума в префектуре Мияги. По его данным, от 70% до 80% добычи приходится именно на открытое море.

The Asahi Shimbun приводит основание для включения синей акулы в Приложение 2: ее сложно отличить от видов акул, находящихся под угрозой уничтожения.

Агентство утверждает, что существует множество данных о хорошем состоянии популяции. Предполагается, что правительство Японии приостановит введение мер по защите акул, дабы не оказаться связанным решением СИТЕС. На подобный шаг Токио пошел после того, как в 2019 г. в Приложении 2 оказались ламнообразные акулы, напоминает The Asahi Shimbun.

Впрочем, обращает внимание издание, японским рыбакам все равно придется получать разрешение на экспорт, если страна покупателя одобрит решение СИТЕС. Это также ставит под угрозу торговлю синей акулой.

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