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Бизнес сможет опробовать консультации по природоохранному законодательству

Бизнес сможет опробовать консультации по природоохранному законодательству

Росприроднадзор в рамках нового эксперимента будет консультировать бизнес по соответствию их работы при реализации инвестпроектов требованиям природоохранного законодательства.

Постановление о тестировании такой системы профилактики — от 1 декабря 2022 г. № 2200 — выпустило правительство. Эксперимент проводится с 1 декабря нынешнего года по 31 декабря 2023 г.

Одна из целей новый практики — снизить число нарушений и повысить информированность бизнеса о действующих требованиях. С помощью эксперимента планируется и готовить предложения по изменению законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, сообщает корреспондент Fishnews.

Тестироваться система будет на территории всей страны. Для консультируемых лиц участие в эксперименте добровольное. Включиться в пилотный проект могут юридические лица или индивидуальные предприниматели, «планирующие либо осуществляющие деятельность при реализации инвестиционных проектов».

Для участия в проекте, согласно постановлению, бизнесу нужно будет подать заявку через сайт Росприроднадзора. При этом консультируемое лицо может в том числе направить свою по возникшим вопросам.

Консультация будет проводиться в форме направления мотивированного мнения по вопросам соблюдения природоохранного законодательства, правильности исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора.

Участвовать в эксперименте будут в том числе подведомтсвенные Росприроднадзору организации.

Оценивать результаты эксперимента будет Минприроды совместно с другими заинтересованными ведомствами и организациями. При этом Минэкономразвития должно докладывать в правительство о целесообразности распространения новой практики на другие контрольно-надзорные органы.

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